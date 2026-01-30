Goretzka dice no al Atlético

El jugador del Bayern ha hecho público en su Instagram que no saldrá en invierno, pero ha confirmado que se irá en verano de Múnich.

El centrocampista ha formado parte del club bávaro desde 2018, cuando pagaron 40 millones al Schalke 04. Ha ganado 1 Champions y 6 bundesligas con el Bayern.

Confirman su salida en verano

Tanto el club como el propio jugador han hecho oficial su salida en verano, aunque permanecerá en el equipo este mercado de invierno hasta el final de la temporada.

La salida se producirá al final de la temporada: Christoph Freund, director deportivo del Bayern, confirmó antes del duelo de Bundesliga contra el Hamburgo SV que el ciclo del jugador en el club terminará en verano. "Leon se siente muy cómodo en este club y en este equipo. Ha decidido quedarse aquí, Juega muy fuerte, está a un nivel extremadamente alto, por lo que no es de extrañar que haya habido consultas"

Christoph Freund, director deportivo del Bayern / Bayern de Múnich

Además, el directivo señaló que en las últimas semanas han trabajado de manera más intensa y se han implicado especialmente, ya que el contrato expira este verano, y se marchará cuando expire.

Un no al Atlético de Madrid

"Por mucho que me siento honrado por el interés de los mejores clubes internacionales, tan claramente he decidido por mí mismo que quiero quedarme con el FC Bayern hasta el final de la temporada." Estas han sido las palabras del futbolista en su comunicado.

"Al mismo tiempo, el club y yo hemos decidido en buenas y constructivas discusiones que nuestro exitoso tiempo juntos en el verano llega a su fin" También confirma su marcha y su posible destino es Madrid.

El Atlético de Madrid, de la mano de Mateu Alemany estaba trabajando para traer al futbolista alemán al metropolitano, este mismo invierno, según el propio directivo del club de la capital, buscaban un jugador diferencial y no uno más.

Mateu viajo a Múnich

Al responsable de los fichajes de los colchoneros, se le vio en el aeropuerto dirección Munich como captó Carlos Butragueño.

