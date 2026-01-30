Fin al culebrón: La mujer de Lewandowski desvela el futuro del polaco en el Barça

Uno de los culebrones del FC Barcelona más candentes en clave mercado de fichajes es el futuro de Robert Lewandowski. El futbolista polaco finaliza contrato el próximo verano y su continuidad en el Camp Nou es todo una incógnita.

El Barça, que no vería con malos ojos que se quede, on está dispuesto a mantenerle un suelo demasiado elevado, sobre todo teniendo en cuenta que ya no es titular indiscutible y que no deja de ser un futbolista con 37 años. Sin embargo, si aceptara un rol secundario con una reducción salarial considerable podría ser un jugador de rotación de lujo.

En la decisión tiene mucho que decir el propio Lewandowski, que se está tomando también estos meses para pensar y decidir la mejor opción. Esta semana, su mujer Ana Lewandowska, en una entrevista concedida en Polonia, ha podido poner fin al culebrón con unas declaraciones que parecen dejar clara la decisión del ariete.

"Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí, así que lo exprimimos como un limón. Lo disfrutamos cada momento, cada partido con la afición porque algún día sabemos que no vamos a tener nada de esto", explicó.

Futuro incierto

Lo que también quedó claro es que el próximo paso del delantero polaco si es que termina abandonando el Barça no está todavía claro: "Qué viene? No sabemos, pero ese es el camino de un gran atleta y especialmente de un gran deportista y estamos preparados para ello".

Lewandowski, recordado como una leyenda

La mujer del delantero también señaló que está muy orgullosa de la carrera profesional de su marido: "Quiero que se hable de él durante muchos años y que las generaciones futuras no se olviden de él. Porque ha hecho algo grandioso y solo puedo decir que me siento muy orgullosa de todo lo que ha sucedido".

Opciones para el polaco

Lewandowski finaliza contrato a finales de temporada y su situación está en estudio en al dirección deportiva. Hoy por hoy parece difícil que amplíe su contrato un año más ya que debería rebajarse mucho el salario y mantener un rol secundario y el polaco comienza a acumular propuestas importantes en Europa, Arabia Saudí y Estados Unidos. Su prioridad es seguir, pero también entiende que, quizás, es el momento de comenzar un nuevo ciclo.