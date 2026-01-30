Guardiola, con Palestina: "Les hemos dejado solos y abandonados"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, estuvo presente el jueves en el concierto solidario en apoyo a Palestina celebrado en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El técnico catalán no quiso faltar a la cita y aprovechó el acto para expresar públicamente su respaldo a la causa, con un discurso que rápidamente se difundió en redes sociales, y que ha causado sensación también por su imagen con la kufiya al cuello, el clásico palueño palestino.

Durante su intervención, Guardiola puso en valor la tradición solidaria de la ciudad de Barcelona, recordando movilizaciones históricas como el 'No a la Guerra', el apoyo a los refugiados o los bombardeos de 1938. "Barcelona siempre ha estado al frente, como Londres o París, mostrando al mundo que se posiciona del lado de los más vulnerables'", señaló.

Manifiesto por la humanidad

El entrenador fue especialmente contundente al referirse a la situación en Palestina, subrayando que su mensaje iba más allá de un conflicto concreto. "Estamos con Palestina, pero también con todas las causas justas. Esto es un manifiesto por la humanidad", afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de su discurso llegó al relatar el impacto que le provocan las imágenes de niños afectados por la guerra. Guardiola confesó que le persigue la imagen televisiva de un menor preguntándose por su madre, atrapada bajo los escombros, sin saber aún que ha muerto."Pienso que los hemos dejado solos, que nos están pidiendo ayuda y que no hemos sabido responder", lamentó.

"Les hemos dejado solos y abandonados"

Este es el extracto completo del discurso que dio: "Estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas. Esto es un manifiesto por Palestina y por toda la humanidad. Cuando veo un niño en estos dos últimos años, por la televisión, grabándose a sí mismo, preguntándose dónde está su madre, que está derribada bajo las ruinas y él todavía no lo sabe, siempre reflexiono, ¿Qué deben pensar? Pienso que los hemos dejado solos y abandonados. Siempre pienso que nos dicen '¿Dónde están? Ayúdennos', y hasta ahora no lo hemos hecho".

Sus palabras generaron una amplia repercusión y reavivaron el debate en redes sociales sobre el papel de la comunidad internacional ante los conflictos humanitarios.

Este viernes, Guardiola se ha ausentado de la rueda de prensa previa al partido contra el Tottenham Hotspur, después de estar este jueves en un concierto a favor de Palestina en Barcelona.