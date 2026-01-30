Neyou, de deseo valencianista a 'despedido' por el Getafe

El mercado invernal de fichajes entra en su tramo decisivo y uno de los protagonistas silenciosos en el Coliseum Alfonso Pérez es Yvan Neyou, centrocampista camerunés que llegó al Getafe CF el pasado verano con expectativas de aportar músculo y dinamismo a la medular. Sin embargo, su temporada en Madrid no ha sido la esperada, y su nombre ha empezado a sonar con fuerza fuera del proyecto azulón en las últimas semanas.

Neyou, de 29 años y con experiencia en clubes como Saint-Étienne y Leganés antes de su llegada al Getafe, ha encontrado muchas dificultades para consolidarse en los planes deportivos de José Bordalás esta temporada. Las crónicas de entrenamientos y alineaciones reflejan que el mediocampista ha visto reducida su presencia en las convocatorias y su impacto en los minutos jugados ha sido limitado, en parte por la fuerte competencia en el centro del campo y por su ausencia en varias sesiones de trabajo reciente por molestias físicas.

Yvan Neyou of CD Leganes reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between CD Leganes and Getafe CF at Butarque stadium on March 2, 2025, in Leganes, Madrid, Spain.

La posibilidad de una salida se ha intensificado con el paso de los días. Según ha adelantado Marca, el club madrileño ya lo ha colocado en la rampa de salida en este mercado de enero, contemplando una venta o cesión para liberar masa salarial y ajustar la plantilla de cara al segundo tramo del curso. El medio deportivo señala que, más allá de que Neyou no ha terminado de encontrar su sitio en la dinámica del equipo, su salida sería estratégica para que el Getafe pueda ganar margen de maniobra económico y deportivo en un mercado apretado.

De hecho, diario Marca anuncia a que el mediocentro estaría muy cerca de cerrar una operación con Al-Okhdood, equipo de Arabia Saudí que ha mostrado interés en hacerse con sus servicios en forma de cesión hasta final de temporada. Esta hipotética transferencia permitiría al club azulón liberar una ficha importante y reducir presión sobre el límite salarial, una cuestión sensible para la dirección deportiva que busca reforzar el equipo sin exceder las restricciones financieras.

Neyou / Getafe CF

La marcha de Neyou no solo tendría implicaciones técnicas sobre la medular del Getafe; también reflejaría la realidad del conjunto madrileño en este mercado: un club que busca equilibrio entre la ambición deportiva y las exigencias económicas. Desde su llegada en julio de 2025 procedente del Leganés, donde había sido una pieza destacada en la obtención del ascenso, el camerunés no ha logrado consolidarse como titular indiscutible en LaLiga, lo que ha abierto la puerta a un final anticipado de su etapa en el Coliseum.

A falta de confirmación oficial por parte del Getafe o del propio jugador, Neyou se perfila como uno de los movimientos más probables en lo que queda de ventana invernal, con el objetivo de buscar más minutos y continuidad lejos de la capital madrileña. Cabe recordar que Neyou ya se quedó fuera de la última convocatoria contra el Girona.