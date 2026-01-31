La derrota del Espanyol deja dos víctimas: Romero y Terrats

La derrota del Espanyol ante el Alavés no solo dejó un golpe en lo clasificatorio, sino también un serio contratiempo en forma de sanciones. El conjunto perico perdió el partido, pero además se quedó sin dos piezas importantes para la próxima jornada: Romero y Terrats, ambos castigados por acumulación de tarjetas.

El encuentro en Mendizorroza, intenso y cargado de tensión, terminó pasando factura a un Espanyol que no supo gestionar ni el resultado ni el apartado disciplinario. Romero vio la amonestación que le acarrea sanción automática, mientras que Terrats corrió la misma suerte en un tramo clave del choque, dejando a su equipo con dos ausencias sensibles de cara al siguiente compromiso liguero.

Espanyol - Alavés. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Estas bajas llegan en un momento delicado de la temporada, con la pelea por los puestos europeos más ajustada que nunca y cada punto convertido en oro. El cuerpo técnico deberá recomponer su once sin dos futbolistas que venían siendo habituales en la rotación y que habían ganado peso en las últimas semanas. Así, la visita al Alavés deja una doble factura para el Espanyol: una derrota que complica sus objetivos y dos sanciones que obligarán a mover piezas en una jornada que se presenta decisiva.

La rajada monumental de Manolo González

El técnico perico no se mordió la lengua y lanzó una crítica directa al discurso común sobre las aspiraciones europeas del equipo, cuestionando si ese objetivo no estaría, de alguna manera, distrayendo al grupo de lo realmente importante: competir cada fin de semana. “Con tanta poll* y tanta put* mierda de Europa, a ver si nos estamos equivocando nosotros”, espetó el entrenador, consciente de que llegar a puestos europeos exige la misma intensidad que luchar por la permanencia.

González, visiblemente frustrado por la tercera derrota consecutiva del equipo, subrayó que la falta de competitividad mostrada en las últimas jornadas ha alejado al Espanyol de la versión que les convirtió en revelación en la primera vuelta. El preparador insistió en la necesidad de recuperar el “punto competitivo” y de volver a centrarse en las bases del juego, dejando de lado las expectativas que rodean al club perico esta temporada. “Para llegar a Europa tienes que competir igual que para salvarte”, afirmó, llamando a la reflexión interna y al compromiso.

Además de criticar la posible obsesión por las posiciones europeas, Manolo González explicó algunos de los cambios tácticos efectuados en el duelo ante el Alavés y cómo estos no funcionaron como esperaba. Aunque defendió la lógica de sus decisiones, también asumió parte de la responsabilidad por el mal resultado y mandó un claro mensaje al vestuario: la autocrítica y el trabajo son imprescindibles para enderezar la trayectoria.