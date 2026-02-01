Carlos Vicente se estrena en Inglaterra con una brutal asistencia

El nombre de Carlos Vicente ha empezado a resonar con fuerza en Inglaterra apenas unos días después de su llegada al Birmingham City, y lo ha hecho a lo grande. El extremo zaragozano, fichado recientemente desde el Deportivo Alavés por una cifra cercana a los 8 millones de euros —con variables que podrían elevar la operación hasta los 10 millones—ha dejado su sello desde el primer partido oficial con su nueva camiseta en la Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Entró en el partido contra el Oxford United desde el banquillo y, a los pocos minutos, firmó una asistencia decisiva para el 2-0 final, contribuyendo a una victoria clave para el modesto Birmingham en su objetivo de meterse entre los equipos de playoff por el ascenso. Ese pase de ruptura fue un aviso claro de que el exjugador del Alavés no ha venido a Inglaterra de paseo, sino a liderar con creatividad y desborde en uno de los campeonatos más exigentes del fútbol europeo.

Inglaterra 'retrata' a LaLiga de Tebas

Que un club de la Championship tenga la fortaleza económica para invertir cifras que en España parecerían reservadas a equipos recién ascendidos o de media tabla alta es un reflejo del músculo económico del fútbol inglés, incluso fuera de la Premier League. El proyecto del Birmingham City está respaldado por la firma estadounidense Knighthead Capital Management, con activos multimillonarios, y ha realizado fichajes importantes recientemente, algo que habría costado imaginar al revés —es decir, que un equipo de la liga española pague cifras similares por un jugador inglés de Segunda, lo que deja muy retratada la liga de Javier Tebas.

Una brecha insultante

Este movimiento ha abierto el debate sobre la brecha financiera entre el fútbol inglés y el español, particularmente más allá de la élite. Mientras un club de Segunda inglesa puede permitirse desembolsar millones por un jugador que en España destacaba en Primera, muchas entidades de LaLiga siguen limitadas por restricciones presupuestarias y márgenes de gasto más ajustados.

El Valencia CF lo dejó escapar

La historia de Vicente con los grandes clubes españoles también tiene un capítulo curioso. Cuando despuntaba en el Racing de Ferrol en 2023, ya estuvo en el radar de varios equipos de Primera, entre ellos el Valencia CF. El club valencianista llegó incluso a plantearse su fichaje en invierno, pero la operación no se concretó porque Peter Lim, máximo accionista en ese momento, no autorizó el pago de la cláusula de rescisión de alrededor de 600.000 euros, posponiendo cualquier incorporación hasta el verano siguiente. Esa decisión frustró una posible llegada a Mestalla cuando el extremo todavía podía haber aterrizado en España por una cifra relativamente modesta.