Lesión grave de Mikel Merino y el Mundial en peligro

La lesión de Mikel Merino ha encendido las alarmas más allá del norte de Londres. El centrocampista español, uno de los futbolistas más fiables del panorama internacional, pasará por el quirófano esta misma semana para solucionar una lesión en un hueso del pie sufrida en el partido de la pasada semana frente al Manchester United. El diagnóstico es contundente: temporada terminada con el Arsenal casi con total seguridad y una carrera contrarreloj que ya no mira a la Premier, sino al horizonte de la selección española y al Mundial.

Merino cayó en un duelo de máxima exigencia, uno de esos encuentros que condensan la intensidad física y mental de la élite. El golpe, aparentemente fortuito, terminó teniendo consecuencias mayores. Tras las pruebas médicas, el club londinense optó por la cirugía como la vía más segura para una recuperación completa, aun asumiendo que el internacional español no volverá a vestirse de corto en lo que resta de curso. Una decisión prudente a medio plazo, pero que abre múltiples interrogantes en clave España.

Porque si hay un futbolista que se ha ganado un sitio estructural en el proyecto de Luis de la Fuente, ese es Mikel Merino. No siempre el más mediático, sí uno de los más indispensables. Su capacidad para sostener al equipo desde la inteligencia táctica, su lectura de los tiempos y su equilibrio entre trabajo defensivo y llegada han convertido al navarro en una pieza casi insustituible. No es casualidad que su ausencia se note incluso cuando no acapara focos: España juega mejor cuando Merino está.

Oyarzabal, Merino y Zubimendi, en un entrenamiento de España en Las Rozas / RFEF

La lesión llega en el peor momento posible. Con el calendario internacional cada vez más comprimido y el Mundial asomando en el medio plazo, los plazos de recuperación se miran con lupa. Las previsiones médicas apuntan a varios meses de baja, con una reincorporación progresiva que, en el mejor de los casos, le permitiría volver a competir poco antes de la gran cita. Llegar, llegaría. Pero lo haría justo. Sin margen para errores, sin demasiado rodaje competitivo y con el riesgo lógico que acompaña a este tipo de lesiones en el pie, especialmente delicadas para un centrocampista de tanto recorrido.

Para De la Fuente, el contratiempo supone un desafío estratégico. El seleccionador ha construido un bloque reconocible, con roles bien definidos, y Merino es uno de los engranajes que hacen que el sistema funcione con naturalidad. Su baja obligará a explorar alternativas, a probar variantes y a exigir un paso adelante a otros nombres. Pero también abre una incógnita mayor: cómo gestionar el regreso de un jugador clave que podría llegar al Mundial sin el ritmo ideal.

Mientras tanto, el Arsenal pierde a uno de sus pilares para el tramo decisivo del curso, y España cruza los dedos. La lesión de Merino no es solo una baja más en la enfermería: es un recordatorio de lo frágil que puede ser el camino hacia un Mundial. El quirófano marca ahora el primer paso. El reloj ya está en marcha.