Jude Bellingham se lesiona en el Real Madrid - Rayo: tiempo de baja y ausencia segura ante el Valencia CF
El centrocampista inglés se retiró lesionado en los primeros minutos del encuentro del Santiago Bernabéu ante los vallecanos
Malas noticias para el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. El neviosismo se masca en la grada del Santiago Bernabéu y poco tardaron los pitos en llegar, aunque poco antes del minuto 10 toda la grada enmudeció tras ver cómo Jude Bellingham se iba al suelo agarrándose la parte trasera de la pierna. El centrocampista inglés buscaba llegar a un balón largo por la banda derecha, pero tuvo que frenar en seco al notar una fuerte molestia en los isquiotibiales. Brahim entró en su lugar y el equipo se vino rápidamente arriba para empezar a generar más ocasiones de peligro e incluso adelantarse en el marcador por medio de un golazo de Vinicius en el minuto 15 precisamente a pase del internacional marroquí.
Lesión de los isquios de Bellingham: Naturaleza de la lesión y tiempo estimado de baja
Aunque todavía no ha habido un parte médico oficial completo por parte del Real Madrid al cierre de esta edición, las primeras impresiones de los reporteros presentes apuntan a un pinchazo muscular en los isquiotibiales, lesión que suele requerir varias semanas de recuperación, dependiendo de su gravedad (grado 1, 2 o 3). Este tipo de lesión muscular puede implicar desde 2–4 semanas en casos leves hasta 6–8 semanas o más en lesiones de grado medio-alto.
Partidos importantes que Bellingham podría perderse: baja en Mestalla
En función del diagnóstico definitivo y de la evolución de su recuperación, Bellingham podría perderse, como mínimo:
- Próximos 3–5 partidos de LaLiga, incluyendo duelos clave para el título.
- Posibles enfrentamientos europeos, si el Real Madrid sigue vivo en competiciones continentales.
- Partidos de copa domesticada y clásicos ante rivales directos si el plazo de recuperación se extiende.
Hablamos de encuentros clave como son el duelo de Mestalla ante el Valencia CF del domingo 8 de febrero. También se espera su ausencia para medirse a Real Sociedad, CA Osasuna y la eliminatoria completa ante el Benfica.
Impacto para el Real Madrid
La ausencia de Bellingham no solo deja un vacío creativo y físico en el mediocampo blanco, sino que obliga al entrenador a reorganizar piezas y apostar por alternativas como Arda Güler, Fede Valverde, Brahim o Rodrygo... u otras soluciones tácticas para mantener la competitividad del equipo en todas las competiciones.
