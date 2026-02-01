Mariano Díaz 'se la cuela' al Deportivo Alavés
El futbolista dominicano le hace a los babazorros lo mismo que al Real Madrid y seguirá viviendo 'del cuento' sin apenas jugar partidos
Mariano Díaz llegó al Deportivo Alavés en verano envuelto en una discreta expectación y una promesa que, a ojos del cuerpo técnico, parecía cumplirse desde el primer día. El delantero dominicano superó con nota la prueba a la que fue sometido durante la pretemporada: goles en los partidillos, buen tono físico y una actitud que convenció a todos. El club, necesitado de pólvora arriba, no lo dudó y le ofreció un contrato confiando en que aquel rendimiento se trasladaría a la competición oficial.
La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta. Con la temporada ya avanzada, Mariano no ha aportado absolutamente nada sobre el césped. Sus números hablan por sí solos: apenas ha participado en 8 partidos de Liga, siempre como suplente, sumando alrededor de 180 minutos en total y con un balance de 0 goles y 0 asistencias. Ni rastro del delantero incisivo que se vio en verano. Cada entrada al campo ha pasado casi desapercibida y su impacto en el juego ha sido nulo.
Hartos de él
En Mendizorroza la paciencia se ha agotado. El Alavés ya le ha comunicado su intención de que abandone el club en el mercado de invierno para liberar masa salarial y buscar refuerzos que sí puedan marcar diferencias. Pero aquí llega el giro final: Mariano no tiene intención de marcharse. Con contrato en vigor, el futbolista se aferra a lo firmado y prefiere cumplirlo hasta el último día, aun sabiendo que su protagonismo será mínimo o directamente inexistente.
A seguir cobrando sin apenas jugar
El resultado es una situación incómoda para todas las partes. El Alavés se resigna a pagar el resto del contrato a un jugador que apenas contará para el entrenador, mientras el delantero, sin minutos ni goles, verá pasar la temporada desde el banquillo. Lo que empezó como una apuesta ilusionante tras una buena prueba veraniega ha terminado convertida, para muchos en el club, en una auténtica “estafa” deportiva
