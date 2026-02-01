El Watford acepta la dimisión de Javi Gracia

El Watford ha confirmado oficialmente la dimisión de Javi Gracia como entrenador del primer equipo, poniendo fin a su segunda etapa al frente del conjunto inglés. El técnico navarro abandona el club apenas tres meses y medio después de su llegada, en un momento clave de la temporada, con el equipo todavía inmerso en la lucha por regresar a la Premier League.

La entidad londinense ha hecho pública la decisión a través de un comunicado en el que reconoce su tristeza por la marcha del entrenador, al tiempo que muestra respeto por una determinación basada en motivos personales y profesionales. Gracia, que ya estuvo en el club entre 2018 y 2019, había regresado con el objetivo de liderar el proyecto hacia el ascenso, pero finalmente ha optado por dar un paso al lado.

Una salida inesperada en pleno tramo decisivo

La marcha de Javi Gracia ha sorprendido tanto a la afición como a la propia directiva del Watford. El entrenador español contaba con el respaldo del club, que lo consideraba la figura ideal para consolidar al equipo en la Championship y aspirar al regreso a la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, según explicó la entidad en su comunicado oficial, Gracia consideró que había perdido la motivación necesaria para continuar al frente del proyecto. El técnico entendía que ya no era la persona adecuada para liderar a un grupo joven y en crecimiento, pese a que los resultados mantenían al equipo con opciones reales de promoción.

Durante esta segunda etapa, el navarro dirigió un total de 21 encuentros, en los que combinó momentos de buen fútbol con otros de irregularidad, algo habitual en una competición tan exigente como la Championship.

El equipo mantiene vivo el sueño del ascenso

A pesar del cambio en el banquillo, el Watford continúa bien posicionado en la clasificación. En el momento de la dimisión de Gracia, el conjunto amarillo se encontraba a solo cuatro puntos de los puestos de ‘play-off’, con un partido menos y 17 jornadas todavía por disputarse.

Desde la directiva insisten en que la plantilla tiene potencial suficiente para competir hasta el final por una plaza en la Premier League. La mezcla de juventud, talento y experiencia sigue siendo uno de los pilares del proyecto deportivo, que no renuncia a su principal objetivo.

En este contexto, el club ha querido transmitir un mensaje de calma y confianza tanto a los jugadores como a la afición, convencido de que el cambio no debe alterar el rumbo competitivo del equipo.

Interinidad y reconocimiento al legado de Gracia

Mientras se define el futuro del banquillo, Charlie Daniels, Dan Gosling y Adrian Mariappa asumirán de manera provisional la dirección del primer equipo. El trío se hará cargo del próximo compromiso ante el Hull City, un partido clave para mantener al Watford en la zona alta de la tabla.

La apuesta por una solución interna busca garantizar la continuidad del trabajo realizado y evitar una transición brusca en un momento decisivo de la temporada. Paralelamente, el club ya estudia distintas opciones para encontrar un entrenador que encaje en su proyecto a medio y largo plazo.

La entidad también ha querido poner en valor la figura de Javi Gracia, especialmente por su primera etapa, en la que logró hitos como la final de la FA Cup en 2019. Su paso por Watford deja un recuerdo positivo y una relación marcada por el respeto mutuo, que perdurará más allá de su salida.