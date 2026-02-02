El Bernabéu dicta sentencia sobre Arbeloa: "Fuera, fuera"

Lo que debía ser una tregua después de semanas convulsas en el Santiago Bernabéu se convirtió, una vez más, en un plebiscito contra Álvaro Arbeloa. El técnico del Real Madrid vivió ayer una jornada de tensión durante el partido ante el Rayo Vallecano, en el que su equipo ganó 2-1 gracias a un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 100. Pese al triunfo, los pitos y los cánticos de “fuera, fuera” resonaron en la grada al escuchar su nombre por megafonía y durante tramos del encuentro, dejando claro que la paciencia del madridismo está al límite.

La escena fue sintomática de un ambiente que se ha ido enrareciendo desde que Arbeloa asumió el banquillo tras la destitución de Xabi Alonso a mediados de enero. El técnico, aún sin imprimir una identidad reconocible al equipo, ha encadenado episodios especialmente dolorosos: la eliminación copera ante el Albacete, en la que cayó derrotado en el último minuto en su debut oficial, y la contundente derrota ante el Benfica que dejó al Real Madrid fuera del Top 8 de la Liga de Campeones y obligado a pasar por playoff.

'Meme' constante en sala de prensa

Pese al mal momento, Arbeloa ha defendido su proyecto con declaraciones que, lejos de calmar las aguas, han alimentado la polémica. En la sala de prensa tras el duelo con el Rayo insistió en que había sido “una victoria de alma” y destacó el esfuerzo de sus jugadores, pero evitó ofrecer un análisis crítico del juego o asumir errores tácticos concretos.

Ese discurso, repetido con variaciones y expresado también con alusiones pintorescas como “tampoco soy Gandalf el Blanco”, ha generado críticas incluso entre algunos sectores de la prensa especializada y analistas, que cuestionan su capacidad para gestionar el vestuario y dar un rumbo claro al equipo.

Crítica constante

En las últimas semanas, son muchas las voces que han señalado la falta de ideas claras en el juego del Real Madrid y la inconsistencia en el rendimiento de la plantilla, apuntando a decisiones tácticas y de formación que no terminan de cuajar bajo su mandato.

Arbeloa / Ballesteros

Mientras la directiva mantiene, de momento, su confianza en Arbeloa pese a la presión mediática, el Bernabéu sigue marcando su propio veredicto: cada silbido y cada cántico pidiendo su salida evidencia que, en la grada, la sensación general es que el proyecto aún no ha convencido.