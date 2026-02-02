El Bernabéu dicta sentencia sobre Arbeloa: "Fuera, fuera"
El entrenador blanco, un 'meme' constante en sala de prensa, no convence a su hinchada después de dos debacles desde que aterrizó en el banquillo
Lo que debía ser una tregua después de semanas convulsas en el Santiago Bernabéu se convirtió, una vez más, en un plebiscito contra Álvaro Arbeloa. El técnico del Real Madrid vivió ayer una jornada de tensión durante el partido ante el Rayo Vallecano, en el que su equipo ganó 2-1 gracias a un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 100. Pese al triunfo, los pitos y los cánticos de “fuera, fuera” resonaron en la grada al escuchar su nombre por megafonía y durante tramos del encuentro, dejando claro que la paciencia del madridismo está al límite.
La escena fue sintomática de un ambiente que se ha ido enrareciendo desde que Arbeloa asumió el banquillo tras la destitución de Xabi Alonso a mediados de enero. El técnico, aún sin imprimir una identidad reconocible al equipo, ha encadenado episodios especialmente dolorosos: la eliminación copera ante el Albacete, en la que cayó derrotado en el último minuto en su debut oficial, y la contundente derrota ante el Benfica que dejó al Real Madrid fuera del Top 8 de la Liga de Campeones y obligado a pasar por playoff.
'Meme' constante en sala de prensa
Pese al mal momento, Arbeloa ha defendido su proyecto con declaraciones que, lejos de calmar las aguas, han alimentado la polémica. En la sala de prensa tras el duelo con el Rayo insistió en que había sido “una victoria de alma” y destacó el esfuerzo de sus jugadores, pero evitó ofrecer un análisis crítico del juego o asumir errores tácticos concretos.
Ese discurso, repetido con variaciones y expresado también con alusiones pintorescas como “tampoco soy Gandalf el Blanco”, ha generado críticas incluso entre algunos sectores de la prensa especializada y analistas, que cuestionan su capacidad para gestionar el vestuario y dar un rumbo claro al equipo.
Crítica constante
En las últimas semanas, son muchas las voces que han señalado la falta de ideas claras en el juego del Real Madrid y la inconsistencia en el rendimiento de la plantilla, apuntando a decisiones tácticas y de formación que no terminan de cuajar bajo su mandato.
Mientras la directiva mantiene, de momento, su confianza en Arbeloa pese a la presión mediática, el Bernabéu sigue marcando su propio veredicto: cada silbido y cada cántico pidiendo su salida evidencia que, en la grada, la sensación general es que el proyecto aún no ha convencido.
- Manchester United, acelerador en el fichaje de Justin de Haas
- Final | El Valencia se hunde ante un robo arbitral
- Alineaciones oficiales del Betis - Valencia
- Escándalo en La Cartuja: el árbitro se inventa un penalti contra el Valencia
- Corberán habla del penalti, el cambio de Santamaría y el descarte de Raba
- Jude Bellingham se lesiona en el Real Madrid - Rayo: tiempo de baja y ausencia segura ante el Valencia CF
- Un Valencia CF que mereció más cae en La Cartuja con un arbitraje escandaloso
- El Valencia CF entra en el último día del mercado: Así están sus opciones de fichar