El patrón que une todas las derrotas y empates del Madrid esta temporada

El Real Madrid tiene esta temporada un dato terrorífico a sus espaldas, no es capaz de ganar un partido si no ocurre esto durante el encuentro.

El club blanco ha jugado esta temporada 34 partidos en todas las competiciones, en los que ha perdido siete y ha empatado tres.

El dato que aterroriza al Bernabéu

El Real Madrid presenta esta temporada un denominador común en los partidos que no ha podido ganar. En los siete encuentros que ha perdido y en los tres que ha empatado, solo se le ha pitado un penalti a favor, que además sirvió para empatar contra el Girona. Es decir, cuando al club blanco no le pitan un penalti, las probabilidades de que tropiece aumentan considerablemente.

En LaLiga, los blancos ganaron 1-0 al Osasuna gracias a un gol desde los once metros, igual que contra el Sevilla, y también frente al Rayo Vallecano. Contra el Valencia, se adelantaron desde el punto de penalti en el Bernabéu, al igual que pasó ante el Levante.

En Europa, la historia se repite: ante el Marsella, los madridistas ganaron 2-1 con dos goles de penalti, y frente al Almaty, también se adelantaron desde la pena máxima.

El VAR y el Madrid

Además el Real Madrid es el equipo que más penaltis le han pitado a favor desde la existencia del VAR, con 86 penaltis a favor, doblando al segundo.

También, el Real Madrid es el equipo de LaLiga con más goles anulados por el VAR , con 39, es decir, 39 goles que no son válidos habrían subido al marcador si no fuera por el VAR

Un Mbappé de récord, el jugador francés se ha convertido en el primer jugador de la historia de LaLiga EA Sports que ha marcado cuatro jornadas consecutivas desde los 11 metros y todavía tiene la oportunidad de seguir aumentando este récord.

Los rivales no están contentos

Muchos rivales que visitan el Bernabéu o reciben al Real Madrid no terminan contentos con la actuación arbitral. Las críticas han llegado desde distintos frentes. Lucien Agoumé, jugador del Sevilla, comentó: “¿El arbitraje? Mejor me callo, cada año es lo mismo”. Por su parte, Santi Comensaña, del Villarreal, afirmó: “Si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con estas cosas aún más”. Incluso Dani Ceballos, cuando jugaba en el Betis, denunció: “Que los árbitros se equivoquen siempre hacia el mismo lado... cansa”.

El último en sumarse a la lista ha sido el protagonista del penalti de este fin de semana, Mendy, del Rayo Vallecano. El jugador se mostró decepcionado tras el partido y declaró: “No pudimos llevarnos el punto que merecíamos por cosas que no dependen de nosotros”

Incluso Ancelotti criticó la injusticia del Bernabéu cuando lo visitó como entrenador del Bayern en Champions" Lo que pasó en el Bernabéu fue una injusticia, lo vio todo el mundo"