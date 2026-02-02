Susto para Bordalás en el Getafe: el Como ha querido llevarse a Luis Milla

La continuidad de Luis Milla en el Getafe CF ha vuelto a estar en el aire. Según ha avanzado el periodista especializado en mercado Matteo Moretto, el centrocampista madrileño es uno de los nombres que manejaba el Como italiano de cara a este mercado invernal, una opción que podría haberse concretado antes del cierre de mercado, a las 20:00 en la Serie A.

Milla, pieza clave en el engranaje azulón desde su llegada al Coliseum, se ha consolidado como uno de los futbolistas más fiables del equipo. Su regularidad, lectura táctica y capacidad para dar equilibrio al centro del campo le han convertido en un perfil difícil de sustituir, especialmente en un Getafe acostumbrado a competir desde la solidez y el orden.

La posible salida del mediocentro habría supuesto un contratiempo importante para el conjunto dirigido por José Bordalás —o para quien tome las riendas del equipo— en un contexto deportivo delicado. El Getafe afronta una temporada marcada por la lucha por la permanencia, un escenario en el que la experiencia y el control de los partidos resultan determinantes. En ese sentido, Milla ha sido mucho más que un centrocampista: ha actuado como termómetro del equipo, ayudando a sostenerlo en los momentos de mayor presión con cifras importantísimas para un equipo de esa zona.

Desde el punto de vista táctico, su marcha habría obligado al club a acudir al mercado en busca de un reemplazo inmediato o a redefinir su estructura en la medular. Ninguna de las dos opciones parece sencilla. Encontrar un perfil con su capacidad para combinar trabajo defensivo, salida limpia de balón y disciplina posicional no es fácil, y menos aún con los márgenes económicos con los que suele moverse el Getafe.

Además, la salida de Milla habría enviado un mensaje preocupante en un vestuario que necesita estabilidad para competir hasta el final. Perder a uno de sus líderes silenciosos, en plena pelea por la salvación, aumentaría la exigencia sobre el resto de la plantilla y sobre la dirección deportiva, obligada a acertar sin margen de error.

El interés del Como ha sido solo una posibilidad y no se descarta que de cara a verano puedan volver a intentarlo, pero en el Coliseum sabían que cualquier movimiento alrededor de Luis Milla podría haber marcado el rumbo del Getafe en una temporada donde cada pieza cuenta.