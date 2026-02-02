Bombazo en el Athletic: Nico Williams está de nuevo KO y estará dos meses de baja

El delantero navarro Nico Williams, pieza clave del Athletic Club, afronta un nuevo periodo de baja prolongada por problemas de pubalgia, una dolencia crónica que ha lastrado su rendimiento esta temporada y que ahora le obligará a detenerse entre 6 y 8 semanas para someterse a un tratamiento más intensivo. Esta ausencia se produce en un momento delicado para los rojiblancos, inmersos en la lucha por mantener sus aspiraciones tanto en LaLiga EA Sports como en competiciones europeas. De no solucionarlo definitivamente tras este nuevo intento, tocará pasar por quirófano.

La pubalgia, una inflamación persistente en la zona púbica que afecta de manera frecuente a jugadores con alta carga de aceleraciones y cambios de ritmo, ha sido un problema recurrente para Williams desde finales de la pasada campaña. Su cuerpo médico ha estado valorando los diferentes escenarios —desde tratamientos conservadores hasta la intervención quirúrgica— y todo apunta a que el navarro podría estar hasta 6-8 semanas de baja.

Nico Williams tiene estilo de juego que depende en gran medida de la velocidad y desborde, por lo que necesita recuperarse lo mejor posible de una lesión como esta que tantos quebraderos de cabeza le está ocasionando tanto al jugador como a Ernesto Valverde. Y es que el técnico ha tenido que gestionar con cautela los minutos de su estrella. Por fortuna para el entrenador extremeño, el rendimiento de otros extremos como Berenguer o Robert Navarro han servido para evitar una mayor sangría deportiva. Y es que tanto Nico como Robert son los máximos goleadores del Athletic en LaLiga con cuatro tantos cada uno.

Ernesto Valverde, en Mestalla / EFE

Una lesión que se le resiste

El Athletic, que ha notado la ausencia de Nico en fases importantes del calendario, ahora deberá recomponer su ataque y buscar soluciones creativas para suplir su baja ante rivales exigentes en LaLiga y en Europa. La pubalgia no es una lesión menor: su impacto puede prolongarse y requerir paciencia, fisioterapia y, en algunos casos, cirugía para evitar recaídas a largo plazo.

En las próximas semanas, la evolución de Williams será determinante no solo para su retorno, sino también para las opciones competitivas del Athletic en un tramo clave de la temporada.

Noticias relacionadas

Nico Williams, frente a Koke / Europa Press

Mundial 2026, en peligro

Desde 2023, Nico comenzó a padecer numerosos problemas físicos, en muchos casos relacionados con una lesión inguinal que le han obligado a perderse varios partidos. Esta temporada se ha perdido siete encuentros por el momento, pero ahora serán varios más tras el nuevo plan médico. Si no funciona, tocará pasar por quirófano y decir adiós al Mundial 2026.