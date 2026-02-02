Raphinha, lesionado: ¿Cuánto tiempo estará de baja la estrella del Barça?

El FC Barcelona afronta una baja inesperada en un momento clave de la temporada tras confirmarse que Raphinha estará fuera de los terrenos de juego aproximadamente una semana debido a una lesión muscular. El extremo brasileño se retiró en el descanso del partido liguero ante el Elche (3-1) tras sentir molestias en el aductor de la pierna derecha, y los exámenes médicos posteriores determinaron una sobrecarga que obligará al club a gestionar su recuperación con cautela.

El propio club emitió un comunicado oficial en el que detalló que la lesión, aunque no reviste gravedad, le impedirá disputar el próximo compromiso de los blaugranas, el cuarto de final de la Copa del Rey contra el Albacete esta semana, y podría también descartarlo para el siguiente partido de Liga ante el Mallorca. La previsión es que el futbolista pueda volver a entrenar con el grupo dentro de unos siete días, siempre dependiendo de su evolución clínica.

LaLiga: Elche - FC Barcelona. / Associated Press/LaPresse / LAP

La noticia ha encendido las alarmas en el entorno barcelonista, ya que Raphinha se ha consolidado como pieza clave del ataque de Hansi Flick esta temporada, acumulando 13 goles y cinco asistencias en todas las competiciones hasta la fecha. Su ausencia se une a otros problemas físicos que azotan al equipo en este tramo decisivo de la campaña, con varios titulares ya en la enfermería.

El pensamiento de Flick

El técnico alemán, visiblemente contrariado, reconoció en rueda de prensa que la lesión de Raphinha es motivo de frustración y que deberán revisar la planificación tanto a nivel de entrenamiento como de manejo de cargas para evitar nuevos percances similares. Flick subrayó la importancia del brasileño en el proyecto competitivo del Barça y la necesidad de contar con todos sus líderes disponibles en las fases finales de las competiciones. "Para ser sincero no estoy contento con esto. Es un jugador muy importante para nosotros. A ver qué tendrá que cambiar y qué tendremos que cambiar nosotros. Ahora empieza la fase importante de la temporada y los necesitamos a todos. Cuando no puede jugar no es bueno", aseguró en rueda de prensa.

Con el Barcelona luchando por mantener el liderato en LaLiga y con aspiraciones en la Copa, esta lesión llega en un momento delicado. El cuerpo técnico confía en que la baja será breve y en que Raphinha pueda sumarse rápidamente a la dinámica de un equipo que no puede permitirse renunciar a sus figuras en las semanas decisivas de la temporada.