El RCD Mallorca ataca el fichaje de un delantero

El RCD Mallorca ultima gestiones frenéticas en las últimas horas del mercado de fichajes con el objetivo de incorporar al extremo angoleño Zito Luvumbo, procedente del Cagliari italiano. El interés bermellón ha ganado fuerza tras la caída de varias opciones proyectadas por la dirección deportiva, y ahora todas las miradas están puestas en concretar esta operación antes del cierre oficial de la ventana de traspasos.

Con el reloj apretando y apenas horas para que concluya el periodo de fichajes, el club balear ha intensificado las conversaciones con el Cagliari con la esperanza de cerrar un acuerdo por el joven atacante de 23 años. Luvumbo, que lleva varias temporadas en la Serie A e incluso ha sonado para otros clubes, aparece ahora como una alternativa ofensiva de presente y futuro para reforzar la plantilla mallorquinista en la segunda mitad de la temporada.

Quiere jugar en la isla

Según informes desde Italia, la voluntad del propio jugador de recalar en la isla podría ser un factor determinante para inclinar la balanza a favor del Mallorca frente a otras posibles salidas. Con más de un centenar de partidos en el fútbol italiano y una trayectoria que incluye participaciones con la selección de Angola, Luvumbo ofrece velocidad, desborde y la versatilidad táctica que el conjunto bermellón necesita en este tramo crucial del campeonato.

No obstante, la operación no está exenta de competencia: otras ligas han mostrado interés en el extremo y clubes italianos como el Lecce o incluso nombres de la Serie A y la Serie B han sondeado su situación, aunque la preferencia del jugador por un salto a LaLiga pesa a favor del Mallorca.

Varias opciones bermellonas

Más allá de Luvumbo, el Mallorca sigue evaluando otras opciones para reforzar su ataque antes del cierre del mercado, como la del delantero Cédric Bakambu, aunque en este caso la competencia con otros clubes ha complicado las gestiones.

Zito Luvumbo, opción para el Mallorca / Cagliari

Con el tiempo en contra y la necesidad de apuntalar un equipo que pelea por la permanencia en LaLiga, la posible llegada de Luvumbo supondría un soplo de aire fresco para la entidad mallorquinista. La resolución de la operación se conocerá en las próximas horas, marcando uno de los desenlaces más seguidos por la afición bermellona en este mercado invernal.