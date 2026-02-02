El Sevilla FC humilla a Brahim Díaz

Brahim Díaz está en el centro de la diana después de su garrafal fallo que le acabó costando la Copa de África a Marruecos contra Senegal. El jugador madridista tuvo en el último minuto la opción de darle el título a los suyos desde el punto de penalti, pero su decisión de lanzarlo a lo 'panenka' privó a los marroquíes de ganar el trofeo. El Sevilla se ha 'mofado' de él esta tarde por ello.

El club hispalense acompañó un vídeo de un antiguo lanzamiento desde los once metros de Éver Banega —ejecutado con sangre fría ante el Mallorca— con un mensaje que no pasó desapercibido: “Banega teaches Brahim how to do it from the penalty spot” (“Banega le enseña a Brahim cómo se hace desde el punto de penalti”). La referencia era clara y directa al error cometido por Brahim con Marruecos, un fallo que terminó siendo decisivo en la derrota de su selección.

Controversial publicación

La publicación, difundida desde un canal institucional del club y no desde una cuenta personal o paródica, provocó una rápida reacción en redes. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a circular, indignando al madridismo y generando risas en el resto de aficiones.

El penalti de Brahim, lanzado a lo Panenka y detenido por el guardameta rival, había generado ya un amplio debate futbolístico sobre la idoneidad del gesto técnico en una final continental. El propio jugador reconoció el error, pidió disculpas y habló abiertamente del impacto emocional del fallo. Primero Mbappé, su propio compañero, le dedicó un gol a lo Panenka con el Real Madrid en un gesto interpretado por muchos como una burla.

Brahim desperdicia el penalti a lo Panenka en la ocasión más clara de Marruecos en la Copa de África de fútbol / Mosa'ab Elshamy / AP

Temporada gris para Brahim

Mientras tanto, la temporada de Brahim en el Real Madrid está dejando más sombras que luces. Lejos de consolidarse como una pieza importante en la rotación, el atacante ha vivido un curso marcado por la irregularidad, con apariciones intermitentes y un impacto muy por debajo de lo esperado. Cuando ha tenido minutos, le ha costado marcar diferencias, y su presencia en los partidos grandes ha sido prácticamente testimonial, algo que pesa especialmente en un club donde cada oportunidad cuenta el doble.

A nivel de juego, Brahim no ha terminado de encontrar continuidad ni un rol claro. Ha alternado partidos en los que apenas ha participado con otros en los que partía desde el banquillo sin lograr cambiar el ritmo del equipo. Su toma de decisiones en el último tercio y su influencia real en el marcador han sido aspectos recurrentemente cuestionados, alimentando la sensación de que no ha aprovechado el contexto competitivo para dar el salto definitivo que se le exigía.

Oportunidad perdida

Este rendimiento discreto ha ido erosionando su posición dentro del proyecto deportivo. En un Real Madrid que demanda rendimiento inmediato y regularidad absoluta, la temporada de Brahim se percibe como una oportunidad perdida: demasiados partidos sin peso real y pocas actuaciones que inviten a pensar en un protagonismo mayor a corto plazo. El balance, a estas alturas, resulta claramente insuficiente para un futbolista que aspiraba a asentarse en la élite del club blanco.