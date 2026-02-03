Los 20 mejores jugadores de fútbol sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes

Aunque el mercado de fichajes invernal cerró oficialmente en Europa el 2 de febrero de 2026, el universo del fútbol sigue teniendo una interesante lista de futbolistas sin contrato que pueden reforzar a cualquier club en busca de calidad sin pagar traspaso. Lo primero es tener una ficha libre, así como para absorber una nueva nómina. También hay que tener presente que hay jugadores que llegan a esta fecha en plena forma, pero otros llevan meses sin jugar. Hay de todo, pero también calidad. Según los últimos registros de Transfermarkt y listados de agentes libres, hay nombres con experiencia internacional, potencial inmediato y recorrido en ligas top que aún no han firmado con nuevo club a pesar del cierre de ventanas nacionales y continentales.

La condición de agente libre les permite fichar en cualquier momento, siempre que haya espacio en la plantilla. En esta nómina destacan jugadores con bagaje en grandes ligas, desde mediocampistas creativos hasta delanteros con gol probado, pasando por defensores veteranos y laterales de nivel.

Este grupo representa oportunidades para equipos europeos, pero también de MLS, sudamericanos o asiáticos: refuerzos sin traspaso y con experiencia internacional contrastada. A la vez, subraya una tendencia creciente en el fútbol moderno: muchos talentos de élite y veteranía competitiva quedan libres al acabar contratos justo antes o durante la temporada.

Los 20 mejores jugadores del mercado libre

Según Transfermarkt, esta selección reúne a futbolistas con experiencia internacional, bagaje en ligas top y valores de mercado relevantes:

Raheem Sterling (31) – Libre desde 28/01/2026 – €5M

(31) – Libre desde 28/01/2026 – Felipe Carballo (29) – Libre desde 20/01/2026 – €4M

(29) – Libre desde 20/01/2026 – Kurt Zouma (31) – Libre desde 10/01/2026 – €4M

(31) – Libre desde 10/01/2026 – César Araújo (24) – Libre desde 01/01/2026 – €3.5M

(24) – Libre desde 01/01/2026 – Peter Olayinka (30) – Libre desde 29/10/2025 – €3.5M

(30) – Libre desde 29/10/2025 – Amine Bassi (28) – Libre desde 01/01/2026 – €3M

(28) – Libre desde 01/01/2026 – Matías Rojas (30) – Libre desde 01/01/2026 – €3M

(30) – Libre desde 01/01/2026 – Jesús Medina (28) – Ú Libre desde 11/01/2026 – €2.5M

(28) – Ú Libre desde 11/01/2026 – Rey Manaj (28) – Libre desde 30/01/2026 – €2.5M

(28) – Libre desde 30/01/2026 – Paco Alcácer (32) – Libre desde 01/07/2025 – €2.5M

(32) – Libre desde 01/07/2025 – Andrés Vombergar (31) – Libre desde 01/01/2026 – €2.2M

(31) – Libre desde 01/01/2026 – Jesse Lingard (33) – Libre desde 01/01/2026 – €2.2M

(33) – Libre desde 01/01/2026 – James Rodríguez (34) – Libre desde 01/01/2026 – €2M

(34) – Libre desde 01/01/2026 – Felipe Jonatan (27) – Libre desde 28/01/2026 – €2M

(27) – Libre desde 28/01/2026 – Ryan Kent (29) – Libre desde 01/01/2026 – €2M

(29) – Libre desde 01/01/2026 – Valeriy Gromyko (29) – Libre desde 29/01/2026 – €1.5M

(29) – Libre desde 29/01/2026 – Dele Alli (Attacking Midfield, 28) – Libre desde 01/09/2025 – €1.5M

(Attacking Midfield, 28) – Libre desde 01/09/2025 – Alex Oxlade-Chamberlain (32) – Libre desde 27/08/2025 – €1.5M

(32) – Libre desde 27/08/2025 – Serge Aurier (33) – Libre desde 02/01/2026 – €1.2M

(33) – Libre desde 02/01/2026 – Sergio Ramos (39) – Libre desde 02/01/2026 – €0.8M

Sterling, el deseado

Desde extremos explosivos como Sterling (no le faltarán pretendientes) hasta mediocampistas con visión, veteranos de vértigo y defensores experimentados, esta lista representa un abanico de opciones de impacto inmediato para clubes con presupuestos variables. El hecho de que muchos de estos futbolistas hayan quedado libres justo antes o durante la temporada —y con valores todavía relevantes en Transfermarkt— subraya cómo los agentes libres siguen siendo piezas estratégicas en la planificación deportiva. Otros como Paco Alcácer, Dele Alli o Oxlade-Chamberlain destacan por estar libres desde el cierre de mercado de verano.