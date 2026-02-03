Sorteo de semifinales de Copa del Rey: fecha, hora, dónde ver y equipos clasificados

Ya hay fecha para el sorteo de semifinales de la Copa del Rey, cuyos partidos de cuartos de final empezaron el martes con la victoria del FC Barcelona ante el Albacete. El Valencia CF cayó eliminado en Mestalla a manos del Athletic, mientras que la Real Sociedad superó al Alavés. Será el Betis- Atlético de Madrid quien cierre esta ronda de la copa masculina. Según ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol, la gran cita para conocer cómo serán los duelos de semifinales del torneo copero será el próximo viernes, 6 de febrero a las 13:00 horas.

Las semifinales de Copa del Rey se disputan ya a doble partido. La primera eliminatoria a doble partido, se empezará a jugar la segunda semana de febrero, quedando la vuelta para la primera semana de marzo. Será la única ocasión en esta competición en la que el sorteo será en un formato absolutamente puro, sin condicionante alguno para los equipos que superen estos primeros días de febrero la eliminatoria de cuartos de final. Es por tanto, el último escalón antes del desenlace de esta próxima primavera.

Horario y dónde ver

El retransmitidos en un mismo acto a través de Teledeporte, Movistar Plus+ y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. La cita es en el salón Luis Aragonés de Las Rozas este viernes 6 de febrero a las 13:00 horas. También se sorteará, en este mismo acto, los emparejamientos de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola.

Sorteo de Copa / RFEF

Equipos clasificados

Cuatro son los duelos de los cuartos de final en la Copa del Rey de los que cuatro equipos lograrán un billete para semifinales. El primero de los equipos clasificados para semifinales es el FC Barcelona, que superó al Albacete por 1-2. El Athletic venció al Valencia en Mestalla (1-2) y la Real Sociedad superó al Alavés (2-3). Será el Betis- Atlético de Madrid quien cierre esta ronda de la copa masculina.