Arbeloa acata las órdenes de Florentino Pérez y se carga a otro futbolista rescatado por Xabi Alonso

Rodrygo Goes ha vivido una de las situaciones más cambiantes del vestuario del Real Madrid en los últimos tiempos. El brasileño, que estuvo muy cerca de hacer las maletas, logró darle la vuelta a su situación gracias a la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Sin embargo, ese nuevo impulso se ha frenado en seco con la entrada de Álvaro Arbeloa como entrenador.

Rodrygo, en el 0-2 del Real Madrid al Atlético en la semifinal de la Supercopa. / EFE

Antes de que Xabi Alonso asumiera el mando, Rodrygo era uno de los nombres que aparecían en la lista de posibles salidas. Su protagonismo había ido a menos y en el club no se descartaba un traspaso si llegaba una buena oferta. El propio jugador daba señales de desgaste y parecía más fuera que dentro del proyecto.

Arbeloa, siervo de Florentino

Pese a ello, todo cambió con Xabi Alonso. El técnico le devolvió la confianza y le encontró un sitio en el equipo en un tramo de competición donde el carioca fue de menos a más. Rodrygo respondió sobre el campo: sumó minutos, participó en goles importantes y volvió a sentirse un jugador útil. Sin hacer ruido, acabó siendo una pieza habitual en las rotaciones y uno de los atacantes más fiables del equipo en un momento delicado de la temporada.

Ese escenario se mantuvo hasta el relevo en el banquillo. La llegada de Álvaro Arbeloa ha supuesto un giro radical para el brasileño. Rodrygo ha desaparecido prácticamente de los planes del nuevo entrenador, que ha optado por otras alternativas en ataque y le ha dejado sin continuidad, sobre todo, para contentar a su amo: Florentino Pérez, al que le complace sistemáticamente aunque vaya en contra de su criterio y, sobre todo, de sus valores. Así, de hecho, es cómo ha llegado al primer equipo del Real Madrid.

Según ha trascendido, la relación entre Arbeloa y el jugador es fría y el mensaje desde el cuerpo técnico ha sido claro: ahora mismo no entra en la rotación. Una situación que contrasta de forma evidente con el papel que había logrado recuperar meses atrás. De pasar de una salida casi segura a ser importante con Xabi Alonso, el brasileño vuelve a quedar en el aire en un Real Madrid que sigue acumulando decisiones difíciles en su vestuario.