Arbeloa se cobra otra víctima y rompe definitivamente el vestuario del Real Madrid

La crisis interna en el Real Madrid cobra un nuevo capítulo de la mano de Álvaro Arbeloa, quien se ha convertido en foco de tensión tras frustrarse el deseo de Fran García de abandonar el club en el mercado invernal y su escasa participación bajo el mando del técnico del primer equipo que, incomprensiblemente, frenó su salida a pesar de ser, como mínimo, el tercer lateral izquierdo de la plantilla.

El lateral español, que esperaba cerrar un acuerdo para marcharse cedido al Bournemouth del entrenador Andoni Iraola, quien sacó su máximo rendimiento en el Rayo Vallecano, provocando que el Real Madrid le repescara, daba por hecho su traspaso y se despidió de varios compañeros en Valdebebas en los últimos días de enero. No obstante, el Real Madrid rechazó la oferta de la Premier League y le cerró la puerta de salida, provocando el descontento del jugador.

Malestar dentro y fuera del campo

Según fuentes cercanas al vestuario apuntada por la cadena SER, Fran García se mostró contrariado con la decisión del club y su rol en la plantilla, al punto de solicitar entrenar de forma individual durante varias sesiones, tras participar solo 63 minutos desde que Arbeloa asumió el banquillo.

La situación se complica aún más porque en la pelea para ocupar el lateral izquierdo, Fran García figura detrás de Álvaro Carreras y de Eduardo Camavinga, este último improvisado en esa posición en varios encuentros. Además, con la vuelta de Ferland Mendy a la vuelta de la esquina, la competencia se intensificará.

Álvaro Arbeloa, en el banquillo de La Cerámica. / Alberto Saiz / AP

Este escenario no solo ha generado una situación incómoda con el jugador, sino que también se suma a otras discrepancias internas con Arbeloa sobre decisiones tácticas y de alineación, que según algunos futbolistas sorprendieron al grupo y causaron malestar.

Un vestuario en ebullición

La fractura entre García y la directiva se produce en un contexto de fragilidad deportiva para el Real Madrid, con eliminaciones inesperadas (ante el Albacete en Copa del Rey) y dudas sobre el rendimiento colectivo (victoria muy sufrida contra el Rayo Vallecano). Además, la percepción de Arbeloa entre algunos profesionales es ambivalente: si bien ha logrado rebajar tensiones con su estilo cercano, persisten dudas sobre su eficacia como técnico del primer equipo.

Noticias relacionadas

En este clima, la continuidad de Fran García en el club deja interrogantes sobre su futuro inmediato y la gestión de los recursos humanos del Real Madrid. La directiva blanca, no obstante, habría trasladado al jugador que su situación podría reconsiderarse en verano, dependiendo de lo que suceda tanto en lo deportivo como en lo institucional.