Cristiano está de vuelta

Cristiano Ronaldo ha vuelto a la dinámica de entrenamientos de su club, el Al-Nassr de la Saudí Pro League, tras su enfado con el PIF saudí por los últimos movimientos que, según la leyenda, no termina de comprender y que, a su juicio, no benefician a su equipo.

El portugués se había declarado en rebeldía y su paradero era desconocido, tanto que se borró del último encuentro de su equipo en la Saudí Pro League. En las redes sociales, circularon carteles de "Se busca" y se especuló con la posibilidad de que el jugador estuviera considerando abandonar Arabia Saudí abonando su cláusula de 50 millones.

El luso considera que Al Hilal está recibiendo más atención mediática, algo que ve como injusto. La llegada de Karim Benzema a dicho club fue el detonante que llevó al exjugador del Real Madrid a declararse en rebeldía

Apoyo de su equipo

Parece que el regreso de Cristiano Ronaldo a la dinámica del Al-Nassr se debe al apoyo público que ha recibido tanto de su club como de su entrenador, Jorge Jesús, quienes han respaldado su postura y le han dado la razón en su desacuerdo con el PIF saudí.

¿Cómo funciona el PIF Saudí?

El PIF (Public Investment Fund) saudí desempeña un papel fundamental en la Saudi Pro League, que es la máxima categoría del fútbol en Arabia Saudí. El PIF es el fondo soberano de inversión de Arabia Saudí y uno de los más grandes del mundo. Su objetivo principal es diversificar la economía del país, tradicionalmente dependiente del petróleo, invirtiendo en sectores clave, incluido el deporte, que juega un papel estratégico en su visión a largo plazo.

¿Cómo funciona en la Saudi Pro League?

Inversión directa en clubes:

El PIF tiene una presencia clave en algunos de los clubes más grandes de la liga. Al-Nassr, Al Hilal, Al-Ahli, y Al-Ittihad han recibido inversiones significativas del PIF. En 2023, el fondo asumió una participación mayoritaria en estos clubes o en sus proyectos deportivos, lo que les permite tener un control financiero significativo. Esta inversión se refleja en fichajes de alto perfil, mejoras en infraestructuras y aumento en la capacidad para atraer talento internacional.

El PIF también controla al Newcastle United en la Premier League, por lo que no debería sorprender si algún fichaje entre los clubes saudíes y el equipo inglés presenta discrepancias en el precio final del traspaso.

Fichajes de estrellas internacionales:

Gracias al PIF, los clubes saudíes han sido capaces de fichar a grandes jugadores internacionales, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté o Riyad Mahrez, lo que ha elevado el perfil de la liga.

Influencia política y económica:

La implicación del PIF también tiene un componente político. La estrategia del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, es utilizar el deporte para impulsar la economía y proyectar una imagen moderna y progresista del país a nivel mundial.