Laporta ataca al Real Madrid de Florentino tras su polémica victoria contra el Rayo Vallecano

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, volvió a plantear críticas públicas muy duras sobre el arbitraje en La Liga tras el polémico partido entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, en el que el conjunto madrileño se impuso gracias a un penalti señalado en el tiempo añadido después de que el colegiado diera 9 minutos de alargue sin justificación alguna, más allá de que el Madrid fuera empatando en el Santiago Bernabéu.

Laporta dijo que no entiende cómo pudo marcarse ese penalti en el minuto 100, más por el tiempo de alargue que por la discusión del penalti, y señaló que muchas decisiones arbitrales de ese tipo no deberían haberse pitado. También aseguró que jugadores de algunos equipos se están “acostumbrando a tirarse dentro del área”, algo que, en su opinión, debería sancionarse con tarjeta si ocurre.

Laporta y Florentino. / EFE

Críticas directas a Real Madrid TV

El punto más llamativo de su intervención fue cuando Laporta puso el foco en la televisión oficial del Real Madrid, acusando al canal de “explicar cosas fuera de lugar” sobre los árbitros y de repetir constantemente que estos perjudican a su equipo.

“El árbitro puede pitar lo que considere, pero desde el punto de vista del aficionado hay decisiones que son exageradas”, dijo Laporta, tras lo cual se preguntó qué opinaría ahora ese canal cuando su equipo se benefició de una decisión polémica. Añadió que si Real Madrid TV no ha analizado este caso, debería hacerlo.

Con esas palabras, Laporta insinuó que la presión mediática que ejercen ciertos canales de televisión podría influir en la percepción y el trabajo de los árbitros, algo que él considera injusto para otros equipos.

Debate público y respuesta de otros sectores

Las declaraciones de Laporta no han pasado desapercibidas y ya han generado debate en medios y en el mundo del arbitraje. Algunos exárbitros y comentaristas han señalado que este tipo de críticas públicas contribuyen a un clima de tensión alrededor de los colegiados, y han pedido más respeto hacia las decisiones arbitrales.