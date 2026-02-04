Mbappé ya manda más que Florentino en el Real Madrid: señala a cuatro estrellas del equipo... ¡porque no corren!

Kylian Mbappé ha trasladado su malestar dentro del vestuario del Real Madrid por la actitud de varios compañeros durante los partidos. El delantero francés considera que el equipo no tiene un problema de calidad, sino de intensidad, y ha puesto nombre y apellidos a cuatro jugadores a los que ve lejos del nivel físico y competitivo que exige el club. El mensaje de Mbappé es claro: hay momentos en los partidos en los que algunos futbolistas no corren, no presionan y se desconectan, lo que termina afectando al rendimiento colectivo. Los cuatro nombres que, según informaciones filtradas por Le Parisien, Mbappé ha mencionado son los siguientes.

Vinícius Júnior

El brasileño es uno de los señalados por Mbappé por su comportamiento sin balón. El francés considera que Vinícius camina en demasiadas fases del partido y que no siempre ayuda en tareas defensivas. Cree que su implicación en la presión es irregular y que eso obliga a otros compañeros a multiplicarse en el esfuerzo.

MADRID, 01/02/2026.- El delantero del Real Madrid Vinícius Jr (d) disputa un balón con el defensa del Rayo Vallecano Andrei Rațiu (i) durante el partido de LaLiga que enfrenta al Real Madrid y al Rayo Vallecano, este domingo, en el Santiago Bernabéu. EFE/ Ballesteros / Ballesteros / EFE

Jude Bellingham

En el caso del centrocampista inglés, Mbappé no cuestiona su calidad, pero sí su implicación defensiva. Entiende que Bellingham no siempre baja a defender y que, por su rol y peso en el equipo, debería asumir más trabajo sin balón. También hay dudas sobre su estado físico en algunos encuentros.

Jude Bellingham of Real Madrid CF celebrates a goal during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 20/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Fede Valverde

El uruguayo siempre ha sido un ejemplo de sacrificio en el Real Madrid, pero Mbappé cree que ya no está al nivel físico de otras temporadas. Considera que ha perdido presencia en el esfuerzo continuo y que ya no marca diferencias desde el punto de vista del despliegue, algo que el equipo nota mucho.

Real Madrid's Federico Valverde, left, controls the ball next to Barcelona's Lamine Yamal during the Spanish Super Cup final soccer match at King Abdullah Sports City Stadium in Jeddah, Saudi Arabia, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri) / Altaf Qadri / AP

Eduardo Camavinga

Aunque mantiene una buena relación personal con él, Mbappé también incluye a Camavinga en la lista. En su opinión, el francés no está al cien por cien físicamente y rinde por debajo de lo esperado. Cree que le falta ritmo y continuidad, lo que se refleja en su aportación durante los partidos.

Real Madrid's Eduardo Camavinga fights for the ball against Monaco's Vanderson during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Monaco in Madrid on Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Jose Breton). EDITORIAL USE ONLY / ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Mbappé relaciona esta situación con una preparación física deficiente y con una falta de exigencia general en el día a día. Entiende que, si el Real Madrid quiere competir de verdad por los títulos, todos los jugadores deben implicarse al máximo durante los 90 minutos, sin excepciones.

Las palabras del delantero francés han generado debate y se suman a un contexto ya tenso en el vestuario blanco, donde el rendimiento y las decisiones del cuerpo técnico están bajo el foco desde hace semanas.