La sanción que sonríe otra vez al Real Madrid

Otra polémica más que salpica directamente al Real Madrid: Brais Méndez deberá cumplir dos partidos de sanción tras la rigurosa tarjeta roja que vio el pasado domingo en San Mamés, según confirmó este miércoles el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

¿Qué dice el comité?

La expulsión del jugador de la Real Sociedad se produjo tras un polémico manotazo a Aitor Paredes acción que el propio central exageró considerablemente.

El Comité le impone la sanción "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD (artículo 130.2)".

¿Qué dice la Real Sociedad?

El club vasco presentó alegaciones, señalando que la acción de Brais Méndez se produjo tras una provocación de Aitor Paredes y que no existió dolo, agresión ni fuerza excesiva, ni consecuencias graves. El club solicitó que se aplicara criterio de proporcionalidad y que, en caso de sanción, se limitara a la mínima posible.

Sí a la copa no al Bernabéu

El jugador gallego sí podrá jugar esta noche en el encuentro de la Copa del Rey frente al Alavés. Sin embargo, no estará disponible para los dos próximos partidos de LaLiga: el primero ante el Elche y el segundo ante el Real Madrid, donde surge la polémica por el exceso de partidos de sanción y la coincidencia del Bernabéu en el partido extra de sanción.

Noticias relacionadas

Antecedentes

La polémica también se intensifica al compararse con la sanción de Pathe Ciss, centrocampista senegalés del Rayo Vallecano, quien recibió un solo partido de suspensión tras su dura entrada sobre Dani Ceballos en el encuentro contra el Real Madrid. Según el Comité, su acción se consideró violenta y directa dentro del juego.