El Flamengo sueña con el regreso del brasileño a casa

El futuro de Vinicius Jr en el Real Madrid está lejos de resolverse. La falta de avances en su renovación y el runrún que se percibe en el Santiago Bernabéu debido a su estado de forma no contribuyen a calmar las dudas sobre su continuidad. Esta situación ha generado incertidumbre en torno al internacional brasileño y ha abierto la puerta a posibles escenarios que, hasta hace poco, parecían improbables.

Renovación atascada

Vinicius Jr tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y, por el momento, el club, presidido por Florentino Pérez, no ha dado pasos decisivos para abordar su renovación. No obstante, no parece probable que la entidad blanca contemple la opción de dejar salir gratis a una de sus grandes estrellas. Por ello, el próximo mercado podría ser clave para definir su futuro, ya sea mediante una ampliación de contrato que asegure su continuidad o a través de una posible venta si la situación no se desbloquea.

En el Flamengo no se esconden

El director de fútbol del Flamengo, José Broto, fue claro durante la rueda de prensa de presentación de Lucas Paquetá al referirse a la situación de Vinicius Jr y a un posible regreso del brasileño al club. “La puerta siempre está abierta para él. Su contrato está cerca de terminar y no tendríamos que pagar nada al Real Madrid”, afirmó el dirigente, dejando entrever el interés del conjunto carioca.

Broto también reconoció que cualquier operación dependería principalmente de la voluntad del propio jugador. “Solo se puede luchar por este tipo de futbolistas cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros”, añadió. Aun así, el director deportivo es consciente de la dificultad de la operación, especialmente teniendo en cuenta que Vinicius, con solo 25 años, se encuentra en plena madurez deportiva y sigue siendo una pieza clave en el fútbol europeo.