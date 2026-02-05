Cañizares no se "corta": "A ti sí que habría que prohibirte ser un cargo público"

Una reciente propuesta impulsada por Unidas Podemos ha generado polémica al plantear la prohibición del fútbol en los patios escolares, al considerar que se trata de una práctica con connotaciones machistas. La iniciativa fue defendida en el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni, en Ibiza, por la portavoz de la formación, Angie Roselló, y contó también con el respaldo del representante del PSOE, Antonio Lorenzo.

¿Qué quieren impulsar desde Unidas Podemos?

Roselló (Unidas Podemos) defendió su postura señalando que, históricamente, las pistas de fútbol llegan a ocupar hasta el 80% del espacio del patio, situándose en la zona central y siendo utilizadas principalmente por los niños, lo que, según explicó, relega a las niñas a zonas periféricas. Como alternativa, planteó la creación de «espacios de juego colectivos e inclusivos», pensados para fomentar la participación conjunta de todo el alumnado.

Antonio Lorenzo (PSOE) respaldó esta postura durante el pleno y fue especialmente crítico con este deporte. «El fútbol es una práctica deportiva tóxica. Provoca serios problemas de convivencia, ya que los niños tienden a reproducir los comportamientos que observan, algo que, según afirmó, no sucede con el baloncesto»

Cañizares no se corta

La reacción de Santiago Cañizares no se hizo esperar y fue especialmente contundente contra la concejala de Unidas Podemos. El exguardameta del Valencia CF, respondió durante su intervención en el programa Tiempo de Juego, de la cadena COPE, donde criticó con dureza la propuesta planteada en el pleno municipal.

El exportero mostró su rechazo frontal a la iniciativa y aseguró que detrás de este tipo de planteamientos hay personas que «odian el fútbol» y que «deben tener algún trauma infantil».

Cañizares también quiso poner el foco en lo que considera los verdaderos problemas que afectan a los menores en la actualidad. En este sentido, señaló que existen «graves amenazas para la infancia hoy en día», como «el ciberacoso, el bullying en la escuela, la obesidad infantil o el aumento de casos de autismo». Frente a la idea de limitar el fútbol en los recreos, el exguardameta defendió la necesidad de fomentar la actividad física y propuso ampliar el tiempo de descanso para que los niños puedan practicar deporte u otras actividades que contribuyan a una «educación sana».

El exinternacional español fue especialmente crítico con la idea de prohibir el fútbol y lanzó un mensaje directo: «Aquí el problema es que quieren prohibir. Que dejen a la gente hacer lo que les dé la gana. A ti sí que había que prohibirte, pero el ser un cargo público». Finalmente, Cañizares también cargó contra la clase política, afirmando que «los conflictos más grandes de este país los han generado los políticos, que nos han enfrentado a todos».

También tuvo tiempo de hablar del Valencia CF