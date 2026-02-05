'Cucho' Hernández tampoco llega al choque de Copa con el Atlético de Madrid

El regreso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández tendrá que esperar un poco más. Cuando parecía que el delantero colombiano estaba listo para volver a la acción tras más de tres semanas fuera por una lesión muscular, el Real Betis confirmó que no estará disponible para el compromiso de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

En rueda de prensa, el técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, descartó al atacante para el duelo de este jueves, correspondiente a los cuartos de final del torneo. El entrenador explicó que el jugador no se encuentra aún en condiciones físicas óptimas y que ni siquiera pudo entrenar con el grupo, por lo que quedó fuera de la convocatoria.

"Es difícil que Juan Camilo se recupere en esta semana, no creo que esté en condiciones de poder actuar. No entrenó hoy y no estará en la lista", apuntó el entrenador chileno.

Pellegrini también se refirió al proceso de recuperación de otros futbolistas del plantel, subrayando que este tipo de lesiones dependen de la evolución individual de cada jugador, aunque reconoció que algunos casos, como los de Gio Lo Celso e Isco, ya estaban previstos como bajas de larga duración.

Último choque de cuartos de final a partir de las nueve de la noche

La ausencia del 'Cucho' representa una baja sensible para el conjunto andaluz, que ya acumula seis partidos sin poder contar con el ariete colombiano. El encuentro entre Betis y Atlético de Madrid se disputará este jueves, 5 de febrero en el estadio de La Cartuja, a partir de las 21:00 horas.

Tras la disputa de las tres eliminatorias previas de la ronda de cuartos de final, los clasificados para las semifinales son el FC Barcelona, la Real Sociedad, Athletic Club y... el último y cuarto invitado será el Atlético o el Betis.

El posible regreso de Hernández podría darse el próximo domingo, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse por LaLiga, o bien el 15 de febrero, en la visita del Betis al Mallorca, siempre y cuando su recuperación avance favorablemente.

Noticias relacionadas

Los verdiblancos regresarán a LaLiga después de imponerse en casa al Valencia en la jornada anterior con un tanto en la recta final del encuentro del castellonense Pablo Fornals.