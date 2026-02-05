La estadística que domina el Madrid

El Real Madrid no solo lidera la estadística de penaltis señalados a favor en LaLiga, sino que también encabeza otros registros arbitrales que no han pasado desapercibidos.

El club blanco también es líder en expulsiones de los rivales, en las 22 jornadas de LALIGA EA SPORTS, 9 rivales han visto la tarjeta roja.

En comparación con sus rivales por el campeonato, el Barça suma seis expulsiones a favor, mientras que el Atlético no ha tenido ninguna, los del Cholo no saben lo que es jugar con superioridad esta temporada.

Roja al Rayo Vallecano en el Bernabéu / LaLiga

Balance de expulsiones

Aunque el Real Madrid ha visto cinco jugadores expulsados esta temporada, una cifra superior a las tres expulsiones sufridas por el FC Barcelona y las dos del Atlético de Madrid quedándose un balance para el Madrid de +4 para los merengues, +3 para los azulgranas y -2 para los colchoneros.

El segundo más expulsado

El segundo equipo en el ránking de más rivales expulsados es el Celta, con 8, y solo ha sufrido una expulsión en contra, lo que le deja con un balance de +7, seguidamente estaría el Mallorca 3 expulsados de su equipo por 7 rivales.

¿Cómo son las expulsiones?

De las cinco expulsiones del Real Madrid, la de Lunin se produjo cuando estaba en el banquillo durante el Clásico ante el Barça, por lo que el equipo no se quedó con un jugador menos. Huijsen fue expulsado ante la Real Sociedad tras cometer una falta siendo el último hombre en una ocasión clara de gol.

Las otras tres rojas llegaron en la derrota frente al Celta: Fran García vio la segunda amarilla, mientras que Endrick y Álvaro Carreras fueron expulsados en el descuento por conducta violenta e insultos. Sin ese partido, Huijsen habría sido el único madridista expulsado durante una acción de juego.