Opción Jan Virgili encima de la mesa

Hay varios futbolistas jovenes que están de moda en LaLiga. Víctor Muñoz, Rodrigo Mendoza o Roberto Navarro son algunos de los ejemplos. Pero por encima de ellos está destacando un jugador que, desde su llegada al RCD Mallorca el pasado verano, está siendo protagonista en muchos temas de conversación.

Se trata de Jan Virgili, extremo izquierdo de tan solo 19 años y canterano del Barça, que el año pasado lo dejó salir en busca de minutos rumbo al Mallorca pero se encargó de dejarle la puerta de regreso abierta guardándose un porcentaje de sus derecho e imponiendo un derecho de tanteo en la operación.

El Barça tenía las epectativas altas en un futbolista que ya se dio a conocer en el último Mundial sub20 con la selección española pero que esta temporada está explotando de manera definitiva. No solo se ha adueñado de la banda izquierda del Mallorca, sino que lo ha hecho como una de ls piezas imprescindibles del equipo, siendo clave para que el equipo bermellón, a día de hoy, esté fuera de los puestos de descenso. Sin ir más lejos, en el último partido liguero ante el Sevilla fue clave provocando un penalti y asistiendo a un compañero en otro gol.

El Barça empieza a pensárselo

De hecho, tan alto está siendo su rendimiento que el Barça está empezando a plantearse si debería repescarlo ya el próximo verano. El club azulgrana dispone de un 40 por ciento de sus derecho, por lo que recuperarlo le costaría más barato, y además dispone de una opción de tanteo que acordó con el Mallorca cuando los bermellones pagaron cuatro millones de euros el pasado verano.

Según informa SPORT, el Barça está siguiendo muy de cerca la evolución de Virgili y es una posibilidad real a valorar de cara al próximo mercado. Eso sí, cabe destacar que lo que tiene el Barça no es una opción de recompra, sino un derecho de tanteo. Eso significa que si llega una oferta de 25 millones a Mallorca por él, la entidad azulgrana podría igualarla y tendría prioridad. Pero igualmente la última palabra la tendría el chico, que tiene contrato hasta 2030 con el club isleño. Por cierto, su Mundial sub'20 fue también espectacular.

Jan Virgili / CATI CLADERA

Rashford - Virgili, el debate

La cláusula de rescisión es de 30 millones, por cierto. Y en el club azulgrana el nombre de Jan está apareciendo ya desde hace un tiempo. Lógicamente, se le hace un seguimiento. Ahora mismo, eso sí, la idea es la de comprar a Rashford, cuya cláusula también es de 30 'kilos'. El buen rendimiento del inglés 'conduce' al club azulgrana a tener la intención de abonar esa cantidad al Manchester United.

Noticias relacionadas

Esto complicaría las cosas respecto a Jan Virgili, sobre el que sigue habiendo un debate. Es nueve años más joven y saldría bastante más barato. Eso sí, por ahora no sería la prioridad, si bien las cosas pueden cambiar (estamos solo a febrero). Lógicamente, el Barça también valora que si alguien paga la cláusula o 25 'kilos' por él se llevaría casi la mitad. Veremos cómo evoluciona todo, pero el chico está dejando muchísima huella.