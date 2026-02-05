Contratiempo con la lesión de Raphinha: Cambia la fecha objetivo para su regreso

Raphinha es un futbolista trascendental en el FC Barcelona. Lo demostró la temporada pasada, cuando tuvo cifras incluso compatibles con ganar el Balón de Oro, y lo está ratificando esta. Y lo está haciendo a pesar de contar con menos regularidad sobre el terreno de juego, no por rendimiento, sino por una serie de lesiones que le están lastrando en esta primera mitad de temporada.

El futbolista brasileño forma parte ahora mismo de la enfermería azulgrana después de que sintiera molestias musculares en el último partido liguero frente al Elche. El club azulgrana informó de que no existía una lesión como tal, pero que sufría una sobrecarga que le obligaba a parar durante una semana. Raphinha fue baja contra el Albacete en Copa y Hansi Flick le esperaba para el duelo liguero de este sábado ante el Mallorca, pero todo hace indicar que el técnico alemán tendrá que seguir esperando.

Raphinha felicitado por Lamine tras su gol durante el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Copenhague. / Jordi Cotrina

Sigue al margen

Y es que este jueves, dos días antes del partido, Raphinha se ha vuelto a ejercitar al margen de sus compañeros en la Ciudad Deportiva azulgrana, en una clara muestra de que todavía no ha dejado atrás la sobrecarga que sufre. A día de hoy, todo hace indicar que el brasileño no estará listo para jugar este fin de semana, por lo que el cuerpo técnico debe reorientar el objetivo de regreso del futbolista.

Las semis de Copa, gran objetivo

En caso de que existiera la posibilidad de forzarlo, tampoco parecería una idea inteligente teniendo en cuenta que la próxima semana el Barça debe disputar la ida de las semifinales de Copa, para las que aún no conoce rival. En cualquier caso, son dos partidos para llegar a una final y lo normal es que Flick quiera a una de sus estrellas al cien por cien para dichos compromisos. Así, el nuevo gran objetivo del club pasa porque Raphinha se recupere para esa ida de semifinales.

Hansi Flick, durante la rueda de prensa ofrecida tras el entrenamiento del primer equipo del FC Barcelona. / EFE

Sin riesgos

Raphinha ya se perdió alrededor de mes y medio a principio de temporada por una lesión muscular y Flick, en alguna rueda de prensa, ha dejado caer que tanto el cuerpo médico como el propio jugador deben de cambiar algo para dejar atrás esta mala racha con las lesiones musculares. Visto el historia de este curso, se antoja casi imposible que se arriesgue con Raphinha para este sábado. Y ya se verá para las semis de Copa.

Turno para Rashford

Marcus Rashford se ha convertido en una pieza útil para el Barça desde un rol secundario, aportando profundidad y soluciones puntuales en el frente de ataque. Sin necesidad de acaparar focos, el inglés ha sabido interpretar lo que el equipo le pide: verticalidad, sacrificio defensivo y capacidad para agitar los partidos desde el banquillo o en rotaciones controladas.

En este contexto, su importancia crece ante los problemas musculares de Raphinha. El cuerpo técnico necesita administrar cargas y evitar riesgos, y Rashford aparece como una alternativa fiable para sostener el nivel competitivo sin alterar el equilibrio del once. Mantenerlo en ese papel, sin forzarle a asumir un protagonismo excesivo, parece la vía más sensata para el Barça en un tramo de temporada donde la gestión física será tan decisiva como el talento.

