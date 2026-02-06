COMUNICADO OFICIAL: Duro varapalo de la Liga Saudí contra el 'rebelde' Cristiano Ronaldo

La tensión y los desencuentros entre Cristiano Ronaldo y la cúpula del fútbol saudí han explotado y salido definitivamente a la luz. La Saudi Pro League ha respondido de forma oficial al malestar mostrado por su gran estrella tras el mercado de invierno, dejando claro que ni su peso mediático ni su estatus le otorgan capacidad para condicionar la gestión global de la competición. El ex del Real Madrid explotó después de ver como el Fondo de Inversión Pública de los jeques, detrás de los cuatro principales clubes, condujo el cambio de camiseta de Karim Benzema, del Al-Ittihad al Al-Hilal.

El delantero portugués, que renovó recientemente con el Al-Nassr hasta 2027 por una cifra cercana a los 200 millones de euros anuales, ha expresado su descontento mediante gestos que no han pasado desapercibidos y una posición de rebeldía con la competición, como su negativa a disputar algunos encuentros. Una actitud que ha generado incomodidad en la liga y que ha obligado a sus dirigentes a marcar públicamente límites.

Desde el entorno de la competición se subraya que el problema no es con su club, sino con la visión que Cristiano tiene del funcionamiento del campeonato. El futbolista considera que el Fondo de Inversión Pública (PIF), propietario de varios de los principales equipos del país, favorece a determinados clubes en detrimento de otros. En concreto, el fichaje invernal de Karim Benzema por el Al-Hilal habría sido el detonante definitivo de su enfado, al interpretarlo como un ejemplo de trato desigual. Sin embargo, CR7 olvida los refuerzos millonarios de su Al-Nassr el pasado verano, tiempo en el que llegaron a la entidad de Riad Joao Félix o Kingsley Coman.

El malestar del futbolista, que acaba de cumplir 41 años, no está dirigido a su club, sino a la gestión global de la liga por parte del PIF, propietario de Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli y Al-Ittihad. Cristiano considera que la política de fichajes del fondo soberano perjudica a su equipo en comparación con otros rivales directos.

Sin embargo, la respuesta oficial de la Saudi Pro League desmonta ese argumento. En un comunicado difundido a varios medios, la liga insiste en que cada club opera de manera autónoma, con sus propias estructuras directivas y dentro de un marco financiero común que busca garantizar el equilibrio competitivo. Según la organización, las decisiones de fichajes corresponden exclusivamente a los clubes y no a los jugadores, independientemente de su relevancia.

El texto también recalca el compromiso de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr desde su llegada, pero introduce un mensaje inequívoco: el deseo de ganar no legitima a ningún futbolista para influir en decisiones que van más allá de su equipo. La liga recuerda además que la igualdad competitiva se refleja en la clasificación, con varios clubes separados por pocos puntos en la lucha por el título.

De fondo, el episodio deja una lectura incómoda para el propio Cristiano. Su papel como icono del proyecto saudí es indiscutible, pero sus recientes movimientos parecen responder más a una frustración personal que a una crítica fundamentada del sistema. Se sospecha que Cristiano esté tramando la marcha definitiva de Arabia tras varias años engordando su cuenta corriente todavía más. Si lo hace, su cláusula es de 50 millones de euros, y podría estar pensando en activarla. De momento, ha vuelto a entrenarse... aunque habrá que ver si lo hace también a los partidos.

El comunicado de la Saudi Pro League

Este es el comunicado íntegro de la liga saudí: "La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club.

Los recientes fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se fortaleció de una manera particular. Otro optó por un enfoque diferente. Esas fueron decisiones del club, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.

La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.

El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados".