Confirmadas las dos televisiones que emitirán el Mundial 2026 en España

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, distribuirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal de GRUP MEDIAPRO con todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El torneo, que atraerá las miradas de los aficionados al fútbol de todo el país, se podrá seguir al completo en DAZN este verano.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la Selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.

Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal, ha destacado que: “Para los aficionados al fútbol en España, este es un momento histórico. Estamos muy contentos de anunciar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá disfrutar íntegramente en DAZN. Con este acuerdo, damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”.

DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.

También TVE

RTVE emitirá un partido por cada jornada de la competición, destacando todos los que dispute la selección española y los más importantes del torneo. Entre ellos, el partido inaugural el 11 de junio desde el Estadio Azteca de Ciudad de México con el debut del equipo mejicano, los principales partidos de octavos y cuartos de final, las dos semifinales y los partidos por el tercer y cuarto puesto y la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.