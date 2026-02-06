Guardiola rompe su silencio sobre su futuro en el City

Los rumores sobre una posible salida de Pep Guardiola del Manchester City han ido en aumento durante el último año en Inglaterra. Pese a que el técnico catalán tiene contrato en vigor hasta 2027, diversas informaciones apuntan a que el entrenador podría abandonar la Premier League al término de esta misma temporada. Toda decisión será tomada al finalizarla.

Pep Guardiola tras la derrota en la final de Champions contra el Chelsea (2021) / EFE

No se contempla una renovación

El contrato que firmó el técnico de Santpedor en junio de 2024 le vincula al Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y, según ha desvelado la BBC, no se contempla una nueva renovación una vez finalice ese acuerdo. En el club existe el temor de que Pep Guardiola tampoco llegue a cumplir íntegramente el contrato y ponga fin a su etapa como entrenador del City al término de la presente temporada.

Pep lo tiene todo en Manchester

Guardiola siempre ha dicho que en Manchester lo tiene todo como entrenador, y que no buscaría otro club para entrenar cuando se vaya del City.

"El Manchester City significa mucho para mí. Esta es mi novena temporada aquí. Hemos vivido unos tiempos increíbles juntos y tengo un gran sentimiento por este club. Por eso estoy tan feliz de quedarme otras dos temporadas", dijo Guardiola en un comunicado.

"Siempre ha sido un honor, un privilegio y un placer estar aquí. Lo he dicho muchas veces, pero tengo todo lo que un entrenador podría desear y lo aprecio mucho", añadió.

Guardiola habla sobre su futuro

Cuestionado directamente por su futuro, Pep Guardiola fue claro. «No, porque me queda un año de contrato», respondió este viernes en rueda de prensa, negando cualquier rumor que le sitúe fuera del Manchester City.

Una explicación que no terminó de convencer a los periodistas presentes, que insistieron en la cuestión. Sin embargo, el técnico catalán no dio margen a la duda y se mantuvo firme en su discurso: «La respuesta es la misma que te dije hace dos meses».

Noticias relacionadas

Pep Guardiola en rueda de prensa / Europa Press

Primeros pasos post Pep

Aunque el club ya se está preparando para el momento que nadie quiere en Manchester, la salida de su entrenador, el que cambió la historia de su club. En el Etihad Stadium el mensaje es claro y así lo reflejan algunos de los movimientos recientes. La plantilla ha iniciado un profundo proceso de renovación, facilitando la salida de referentes históricos del club como Kevin De Bruyne, Kyle Walker o Ederson Moraes. Los cambios también se han trasladado a los despachos. Txiki Begiristain, figura determinante en los éxitos logrados bajo la dirección de Pep Guardiola, ha dejado su cargo. En su lugar, Hugo Viana ha asumido la responsabilidad de encabezar una nueva etapa en la estructura deportiva del Manchester City.