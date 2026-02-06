James Rodríguez ficha por Minnesota United: la MLS como último gran trampolín hacia el Mundial

James Rodríguez ya tiene nuevo destino. El futbolista colombiano continuará su carrera en la Major League Soccer tras cerrar su incorporación a Minnesota United, equipo con el que firma hasta junio de 2026, con opción de ampliar su contrato hasta diciembre del mismo año. Libre desde el pasado 31 de diciembre tras finalizar su etapa en Club León, el mediapunta afronta ahora un nuevo reto en una liga en expansión y con un horizonte muy claro: llegar en las mejores condiciones posibles al próximo Mundial.

A sus 34 años, el ’10’ cafetero encara esta etapa con la ambición intacta. La MLS no solo representa una oportunidad deportiva, sino también una decisión estratégica dentro del tramo final de su carrera, marcada por el talento, los cambios constantes y una búsqueda permanente de estabilidad.

La MLS, una apuesta pensada para el Mundial

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United no es casual. Estados Unidos será uno de los países anfitriones del próximo Mundial, junto a Canadá y México, y el colombiano ha valorado especialmente el contexto geográfico, climático y competitivo.

Instalarse en Norteamérica le permitirá adaptarse progresivamente a las condiciones que encontrará en la cita mundialista, al tiempo que mantiene un nivel de exigencia adecuado para seguir siendo una pieza importante en la selección de Colombia. La MLS, además, vive un crecimiento sostenido en visibilidad, inversión y nivel futbolístico, lo que la convierte en un escaparate ideal.

En Minnesota, James tendrá un rol protagonista, liderazgo dentro del vestuario y continuidad, factores clave para recuperar su mejor versión. El club confía en su experiencia y calidad para dar un salto competitivo en la liga.

Un contrato flexible y una relación a medio plazo

El acuerdo firmado contempla inicialmente su vinculación hasta junio de 2026, justo antes del Mundial, con la posibilidad de extenderlo hasta diciembre del mismo año si ambas partes lo consideran oportuno. Esta fórmula permite a jugador y club evaluar el rendimiento y las sensaciones en el camino.

James disputando un amistoso con la Selección Colombiana / EFE

Para James, este contrato representa una oportunidad de estabilidad tras varias etapas breves en distintos equipos. La continuidad será fundamental para reencontrarse con su mejor nivel físico y futbolístico. Desde Minnesota United, el fichaje se interpreta como una apuesta deportiva y mediática. La llegada de una figura de renombre internacional refuerza la imagen del club y contribuye a consolidar su proyecto en la MLS.

Un talento indiscutible marcado por la irregularidad

Nadie ha puesto nunca en duda la calidad de James Rodríguez. Su zurda, visión de juego y capacidad para decidir partidos le han situado durante años entre los mediocampistas más talentosos de su generación. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por la irregularidad y la dificultad para asentarse en un mismo equipo.

James Rodríguez es elegido Mejor Jugador de la Copa América 2024. / Julio Cortez

Lesiones, cambios de entrenador, decisiones deportivas y contextos poco favorables han impedido que mantuviera una continuidad prolongada en clubes de primer nivel. Aun así, su impacto en momentos clave, especialmente con la selección colombiana, sigue siendo incuestionable. En la MLS, James busca reencontrarse con la regularidad perdida y demostrar que aún puede marcar diferencias dentro del terreno de juego.

Un auténtico trotamundos del fútbol internacional

Con su llegada a Estados Unidos, James Rodríguez suma ya once equipos en su carrera profesional, repartidos por algunos de los campeonatos más importantes del planeta. Portugal, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil, México y ahora la MLS forman parte de su extenso recorrido.

El Rayo traspasa a James Rodríguez al Club León de México / SD

Este carácter nómada ha definido su trayectoria. Desde su explosión en el Mundial de 2014 hasta sus etapas en clubes históricos como Real Madrid, Bayern Múnich o Everton, el colombiano ha vivido experiencias muy diversas.

Cada país le ha aportado aprendizajes distintos, aunque también ha dificultado la construcción de un proyecto a largo plazo. En Minnesota, su objetivo es romper esa dinámica y cerrar su carrera con estabilidad, liderazgo y protagonismo.

Un nuevo capítulo para el ’10’ colombiano

La llegada de James Rodríguez a Minnesota United representa mucho más que un simple traspaso. Es una apuesta personal, una decisión estratégica y una oportunidad para reivindicarse en el tramo final de su carrera.

Noticias relacionadas

Con el Mundial en el horizonte, un contrato flexible y una liga en pleno crecimiento, el colombiano encara este desafío con la ilusión de volver a ser determinante. Si logra continuidad, confianza y regularidad, la MLS puede convertirse en el escenario ideal para escribir uno de los últimos capítulos destacados de su trayectoria.