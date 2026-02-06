La madre de Mbappé cobra más que 7 futbolistas de la plantilla
Fayza Lamari es madre y agente de Kylian Mbappé y juega un papel fundamental en las negociaciones de su hijo
La madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ejerce también como su agente y ha sido una figura determinante en todos los pasos que ha dado el delantero francés, tanto en el plano deportivo como en el contractual.
El contrato de Mbappé
El futbolista francés llegó al Real Madrid tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain, en una operación “gratuita” solo entre comillas, ya que se convirtió en el agente libre más caro de la historia del fútbol.
Pese a no haber tenido que abonar ningún traspaso al Paris Saint-Germain, la operación tuvo un impacto económico de 117,5 millones de euros para la entidad blanca. El Real Madrid ha explicado que esa cantidad figura como «inversiones en inmovilizado intangible deportivo», un gasto que se distribuirá a lo largo de los cinco años de contrato del delantero francés Kylian Mbappé.
¿Cuánto va a cobrar Kylian Mbappé en el Real Madrid?
En concreto, se calcula que su salario ronda los 14 millones de euros anuales, aunque esa cifra no refleja el total de sus ingresos. A ello hay que añadir que percibirá el 80 % de los derechos de imagen que genere a nivel publicitario, mientras que el 20 % restante corresponderá al Real Madrid, una condición poco habitual incluso para una superestrella como Kylian Mbappé.
El papel de la madre
Fayza Lamari ha sido una pieza clave a lo largo de toda la carrera de Kylian Mbappé, ejerciendo un control absoluto sobre su entorno: desde las negociaciones contractuales hasta la gestión de su vida privada y la planificación deportiva. Es más, gestionó de forma decisiva la disputa legal con el Paris Saint-Germain, un asunto especialmente delicado en el que se reclamaban varios millones de euros y que terminó con el club condenado a abonar 60 millones de euros en concepto de salarios y primas impagadas al entorno de Kylian Mbappé.
Tanto es así que, Fayza Lamari seguirá muy presente en la etapa de Kylian Mbappé en el Real Madrid. De hecho, la madre del crack francés ha adquirido una vivienda en Madrid, concretamente en la exclusiva urbanización de La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón, muy cerca del domicilio del propio Mbappé.
¿Cúal es el salario de Fayza?
El diario portugués A Bola informó de que Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, percibe un salario por parte del jugador del Real Madrid. Según esta información, Lamari habría firmado un contrato que le garantiza 4,5 millones de euros netos anuales. Unas cifras tan elevadas que superan los ingresos de hasta siete compañeros de Kylian Mbappé en el Real Madrid: Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Andriy Lunin, Fran García, Arda Güler y Brahim Díaz.
