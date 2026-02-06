Del milagro de la Premier al mayor desastre

El Leicester City protagonizó en la temporada 2015-2016 una de las mayores gestas de la historia reciente del fútbol europeo. Concebido para pelear por la permanencia, el conjunto inglés terminó proclamándose campeón de la Premier League, rompiendo todos los pronósticos y desafiando la lógica de una competición tradicionalmente dominada por clubes con un poder económico y social muy superior.

La sanción al Leicester City

La English Football League ha sancionado a los Foxes por vulnerar las normas financieras establecidas por la competición. La sanción entra en vigor de manera automática, situando al equipo del 17º al 20º puesto de la tabla y manteniéndolo fuera de descenso únicamente gracias a la diferencia de goles. Todo ello se produce después de que la Premier League acusara al conjunto de los foxes el pasado mes de mayo de incumplir las normas de beneficios y sostenibilidad durante un periodo de tres temporadas, hasta el ejercicio 2023-24.

¿Cómo funciona el Fair Play financiero?

El fair play financiero en Inglaterra no funciona de manera uniforme, ya que cada competición aplica su propio marco regulador. En el caso de la Premier League, los clubes están sometidos a las Profitability and Sustainability Rules (PSR), un sistema que establece un límite máximo de pérdidas de 105 millones de libras en un ciclo de tres temporadas. En la English Football League (EFL), el control es más estricto. La Championship fija un máximo de 39 millones de libras de pérdidas en tres años, mientras que en League One y League Two se aplica un tope salarial vinculado a los ingresos del club.

¿Qué son los parachute payments?

Los parachute payments son pagos de ayuda económica que la Premier League concede a los clubes que descienden a al Championship, con el objetivo de amortiguar el impacto financiero de perder los ingresos televisivos de la élite.

El Leicester City fue sancionado por incumplir el fair play financiero en la temporada 2022-23, la última del club en la Premier League y en la que acabó descendiendo. La infracción se debió a que superó el límite de pérdidas fijado por el PSR, los 105 millones en tres temporadas y gastar por encima de sus ingresos, especialmente en salarios y estructura deportiva, sin generar suficientes ingresos por traspasos.