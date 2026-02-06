Pablo Barrios, KO

Pablo Barrios, centrocampista del Atlético de Madrid, debió retirarse en el minuto 49 del partido de este jueves de los cuartos de final de la Copa del Rey con el Betis por una posible lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho, que podría mantenerlo varios encuentros de baja, a la espera del alcance y las pruebas médicas.

"Pablo Barrios tuvo que ser sustituido en el encuentro ante el Real Betis por molestias musculares. Se le realizarán pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión", informó el primer parte médico del Atlético, publicado en sus canales oficiales. "Está claro que Pablo es un jugador diferencial en el medio, importantísimo para nosotros. Intentamos de todas las maneras buscar siempre cuidarlo lo mejor que podamos, hoy le tocó esta lesión, así que habrá espacio para otros compañeros y esperemos que puedan dar lo mejor", asumió Diego Simeone, su entrenador, a 'Movistar'.

En una acción por la banda derecha, cuando incrementó su carrera, notó un fuerte tirón, se echó la mano hacia esa zona y se detuvo para reclamar el cambio, sustituido de inmediato por José María Giménez, después de una semana en la que apenas se entrenó el miércoles con el grupo a causa de una sobrecarga que acusaba desde el pasado sábado cuando también pidió la sustitución frente al Levante en el Ciudad de Valencia.

Baja segura para los próximos partidos

En el minuto 49, su músculo dijo basta. Se retiró al banquillo en compañía de los servicios médicos del club rojiblanco para ponerse hielo, casi sin poder apoyar la pierna, a la espera de las próximas pruebas, aunque, de momento, su baja parece segura para el partido del próximo domingo contra el Betis y más allá, dependiendo de la lesión.

Aparte de recibir al conjunto verdiblanco este domingo en el Metropolitano en LaLiga, el Atlético encara la próxima semana el choque de ida de las semifinales de la Copa del Rey, a la espera del rival que toque en el sorteo de este viernes y la visita al Rayo Vallecano, antes de iniciar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones contra el Brujas, el próximo 18 de febrero.