En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
Suspendido el Circo del Sol en Sevilla ante el riesgo de inundación por las fuertes lluvias
Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. Entre las medidas adoptadas, por las lluvias que se mantienen de forma persistente en todo el valle del Guadalquivir y sin que se espere una mejoría en la situación a corto plazo, el consistorio ha ordenado que se suspenda este sábado el Circo del Sol.
"Es por este motivo, y dado que el Circo se ubica en zona con riesgo de inundación, por lo que se les ordena a la suspensión de la actividad del Circo del Sol durante el día de hoy", ordena el Ayuntamiento en una instrucción a la que ha tenido acceso este periódico y que está firmada por el teniente alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Manuel Flores Berenguer.
Trece comunidades, Ceuta y Melilla en aviso por lluvias, nieve, y viento este domingo por la borrasca 'Marta'
Trece comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias, nieve y viento este domingo ante el paso de la borrasca 'Marta' hacia el nordeste y que dejará gran inestabilidad en toda la Península Ibérica, con especial foco en el suroeste, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). (Seguir leyendo)
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00. (Seguir leyendo)
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00. (Seguir leyendo)
San Martín del Tesorillo (Cádiz) evacua a los vecinos que residen en zonas inundables
El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, va a evacuar de manera preventiva a todos los vecinos que residen en zonas inundables, según ha informado este sábado el consistorio en sus redes sociales.
Esta decisión ha sido adoptada tras una videollamada con el Puesto de Mando Avanzado de Málaga y ante la previsión de lluvias y crecidas de los ríos Hozgarganta y Guadiaro.
La Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local están coordinados y comenzarán los desalojos entre las 16:00 y las 16:30 horas.
Suspendido el Sevilla-Girona de este sábado por el temporal de lluvias
La borrasca Marta llegó este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso naranja en Sevilla. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga. Ante esta situación, el Sevilla FC comunicó a LaLiga que su postura es que «prefieren no jugar» a causa del temporal y, finalmente, la patronal de clubs ha accedido a suspenderlo tres horas antes del inicio del encuentro, previsto para las 18.30 horas de este sábado. (Seguir leyendo)
Andalucía extrema vigilancia en presas y carreteras ante la llegada de la borrasca Marta
La llegada este sábado de la borrasca Marta ha obligado a la Junta de Andalucía a intensificar el seguimiento de presas y cauces, con desembalses preventivos en Cádiz y Málaga, y a mantener la alerta en la red viaria, que acumula 133 cortes totales y 182 carreteras afectadas en toda la comunidad tras registrarse casi 10.000 incidencias desde el inicio del temporal.
Según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) hasta el mediodía de hoy, la comunidad afronta este nuevo frente con avisos naranjas por viento y lluvias activados por la Aemet en zonas de siete provincias, mientras los servicios de emergencia gestionan la saturación de los terrenos y la crecida de los ríos por el paso continuado de sistemas frontales.
Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas
El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz), que fue desalojado al completo el pasado jueves ante los peligros por el colapso de su acuífero, ha puesto en marcha este sábado un sistema de entradas "puntuales, muy restringidas y de corta duración", para que los vecinos puedan recoger y atender a sus animales y documentación, medicamentos y dispositivos médicos.
La mayoría de los 1.500 vecinos de Grazalema están en Ronda (Málaga) desde el día en el que fueron desalojados, cuando los expertos recomendaron tomar esa medida ante el peligro de hundimientos por el colapso del acuífero que hay en su subsuelo.
Bomberos de Badajoz rescatan a una familia de Novelda aislada en su casa por el agua
El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz ha rescatado a una familia en la pedanía de Novelda que se había quedado aislada al impedir el agua que pudieran salir de su vivienda, según han expresado a EFE fuentes municipales.
Según ha informado por su parte el Ayuntamiento de Badajoz, "se prevé un incremento gradual del caudal del río Guadiana" a su paso por el término municipal, por lo que se mantienen las medidas de "máxima precaución", especialmente de noche y madrugada en entornos de ríos y riberas de Badajoz, Gévora y Balboa.
El empeoramiento del tiempo produce más cancelaciones de barcos en el Estrecho
El empeoramiento del tiempo, como consecuencia de los efectos de la borrasca Marta, están provocando más cancelaciones en la ruta marítima que une los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz).
La compañía naviera DFDS fue la primera en anular los primeros viajes de la mañana del buque de alta velocidad "Ceuta Jet", que diariamente efectúa cinco rotaciones al día entre las dos orillas del Estrecho, por las adversas condiciones meteorológicas.
- Los primeros planes del Valencia CF para el mercado de verano
- El Valencia CF fichará un director deportivo especializado en el mercado español
- Pepelu: “Sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada"
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Buenas noticias en el penúltimo entrenamiento con vistas al once ante el Real Madrid
- Ron Gourlay y el recuerdo de Paco Alcácer
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo