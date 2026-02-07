La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

Suspendido el Circo del Sol en Sevilla ante el riesgo de inundación por las fuertes lluvias

Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1. Entre las medidas adoptadas, por las lluvias que se mantienen de forma persistente en todo el valle del Guadalquivir y sin que se espere una mejoría en la situación a corto plazo, el consistorio ha ordenado que se suspenda este sábado el Circo del Sol.

"Es por este motivo, y dado que el Circo se ubica en zona con riesgo de inundación, por lo que se les ordena a la suspensión de la actividad del Circo del Sol durante el día de hoy", ordena el Ayuntamiento en una instrucción a la que ha tenido acceso este periódico y que está firmada por el teniente alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Manuel Flores Berenguer.