Fútbol
El Barça abandona la Superliga de Florentino a dos días de que Laporta dimita
El FC Barcelona ha anunciado este sábado, en un escueto comunicado, que abandona formalmente el proyecto de Superliga europea que lidera Florentino Pérez y en el que ya solo queda el Real Madrid. Una decisión que Joan Laporta llevaba meses cocinando y que finalmente ha tomado a falta de dos días para que dimita como presidente del club para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo.
"El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea", ha anunciado la entidad azulgrana apenas unas horas antes de recibir al Mallorca en el Camp Nou.
Se da la curiosidad de que el Barça se sumergió de lleno en la Superliga el 27 de octubre de 2020, en una decisión que Josep Maria Bartomeu anunció justo antes de dimitir y que sale de ella con la renuncia de otro presidente, si bien Laporta pretende continuar en el cargo si recibe la confianza mayoritaria de los socios dentro de poco más de un mes.
