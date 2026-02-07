Florentino Pérez y el Madrid se quedan 'marginados': Adiós a la Superliga

El FC Barcelona ha dado este sábado un paso que trasciende lo meramente administrativo y que tiene una fuerte carga simbólica en el tablero del fútbol europeo. El club azulgrana ha comunicado de forma oficial a la European Super League Company y al resto de entidades implicadas su desvinculación definitiva del proyecto de la Superliga europea, una iniciativa que nació con vocación de revolución y anunciada a bombo y platillo por Florentino Pérez como la salvadora del fútbol continental y que, cuatro años después de su anuncio, se queda prácticamente sola y a oscuras.

El comunicado del Barça es breve, directo y contundente. No hay matices ni dobles lecturas. El club certifica su salida de un proyecto que, desde el primer momento, generó un rechazo casi unánime entre aficionados, instituciones y organismos reguladores del fútbol europeo. Con esta decisión, el Barcelona se desmarca definitivamente de una Superliga que ya había perdido a la mayoría de sus socios fundadores y que ahora queda reducida, en la práctica, a la figura de Florentino Pérez y al Real Madrid como principal valedor.

La salida del Barça tiene un peso específico enorme, porque era el último gran club europeo que, junto al Real Madrid, seguía defendiendo públicamente la viabilidad del proyecto. Durante meses, Joan Laporta mantuvo una posición ambigua, escudándose en la necesidad de estudiar alternativas para garantizar la sostenibilidad económica del club. Sin embargo, la realidad institucional y el aislamiento progresivo de la Superliga han terminado inclinando la balanza. Tampoco han ayudado las contínuas disputas legales que mantiene el Madrid con el que era 'su único socio' y con el que está en plena batalla.

El fracaso estrepitoso de Florentino Pérez y la Superliga

El farónico proyecto ideado por Florentino Pérez queda así huérfano de grandes apoyos. Los clubes ingleses se marcharon de manera fulminante tras la presión social y política. Los gigantes italianos y alemanes cerraron la puerta desde el inicio o dieron marcha atrás rápidamente. Y ahora, el Barcelona certifica lo que muchos ya daban por hecho: que la Superliga, tal y como fue concebida, no tiene encaje real en el ecosistema actual del fútbol europeo.

Este movimiento deja a Florentino Pérez en una posición cada vez más incómoda. Su cruzada contra la UEFA y las competiciones tradicionales continúa, pero lo hace desde una soledad estratégica evidente. La Superliga, que pretendía ser una alternativa de poder frente a la Champions League, se ha convertido en un proyecto cada vez más señalado, cuestionado y enfrentado a prácticamente todas las instituciones del fútbol europeo. UEFA, ligas nacionales, federaciones y buena parte de la opinión pública han cerrado filas contra una idea percibida como elitista y desconectada del aficionado.

Paradójicamente, el único gran organismo con el que la Superliga no ha roto puentes del todo es la FIFA, cuya relación con el proyecto ha sido, como mínimo, ambigua. Sin embargo, ese respaldo tácito o silencio estratégico no parece suficiente para sostener una iniciativa que carece de clubes, calendario y legitimidad deportiva.

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen previa al órdago de la Superliga. / EFE

La desvinculación del Barça no significa el fin inmediato de la Superliga, pero sí supone un golpe casi definitivo a su credibilidad. Sin grandes clubes, sin apoyos institucionales y sin una hoja de ruta clara, el proyecto de Florentino Pérez queda reducido a una batalla ideológica más que a una alternativa real de competición.

En definitiva, el comunicado del FC Barcelona marca un punto de inflexión. La Superliga europea, concebida como una revolución, se queda sin aliados de peso y cada vez más aislada. El fútbol europeo, con todas sus imperfecciones, ha hablado. Y lo ha hecho dejando claro que, al menos por ahora, no está dispuesto a caminar por ese camino.