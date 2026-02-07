Huelva registra derrumbes, inundaciones y carreteras cortadas por el paso de las borrascas Marta y Leonardo

La Diputación de Huelva ha actualizado las incidencias en la red de carreteras de la provincia por el paso de las borrascas Leonardo y Marta. Pide máxima precaución, respetar la señalización provisional y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas.

Incidencias resueltas o en actuación

En la HU-8114 (Fuenteheridos) se ha solucionado una incidencia tras la retirada de trozas en cuneta que provocaban balsas de agua y desvíos hacia la población. En la HU-8105 (Alájar) se presta apoyo con maquinaria por la caída de un talud en el acceso a la aldea de El Calabacino.

Además, en la HU-6108 (Paterna), en el PK 2, se mantiene la señalización por una balsa de agua causada por el taponamiento de una obra de drenaje.

Carreteras cortadas y tramos complicados

La HU-7100 (Almonaster la Real–Valdelamusa, por Gil Márquez) permanece cortada por deslizamiento de tierras y arrastre de árboles de gran porte. La previsión del corte es hasta el viernes 13, pendiente de la evolución meteorológica.

La CP HU-9115 (Zufre–El Castillo de las Guardas) sigue con corte total, a la espera de que mejoren las condiciones para actuar.

En la HU-8100 (Aroche–Encinasola), a la altura del PK 6, solo hay un carril habilitado y la vía es considerada muy peligrosa por caídas de árboles y deslizamientos. Como alternativa, la Diputación recomienda el itinerario desde Encinasola por Higuera la Real y la N-435 hasta Galaroza, y la N-433 hasta Aroche.

La HU-6110 ha quedado cortada por inundación en el PK 5,4, dentro del término municipal de Escacena del Campo, por la subida del nivel de un arroyo. Los itinerarios alternativos señalados son la HU-6111 y la A-472.

Actuaciones de los Bomberos por el temporal

Por otro lado, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha atendido este sábado alrededor de una decena de incidencias relacionadas con las borrascas. Las actuaciones se han repartido por distintos municipios y, según el balance, no ha habido daños personales.

En El Campillo, los bomberos realizaron la valoración de una fachada y retiraron elementos con riesgo de desprendimiento. En Lepe, actuaron por un árbol caído en un camino rural. En Santa Ana la Real, acudieron por un aviso de posible ocupante atrapado en un vehículo, aunque la persona ya había salido a su llegada.

Derrumbes, muros y achiques

En Fuenteheridos, se llevó a cabo el desatasco de rejillas en un canal de evacuación de aguas. En Moguer, se asistió y valoró una situación tras la caída de un muro. En Alájar, se revisó un derrumbe de un muro de unos 15 metros. Y en Linares de la Sierra, se intervino por el derrumbe de la techumbre de una vivienda en ruinas.

En estas actuaciones han participado efectivos de los parques de Almonte, Minas de Riotinto, Ayamonte, Jabugo, Aracena y San Juan del Puerto, que se mantienen reforzados ante el episodio meteorológico. El Consorcio recalca que sigue plenamente operativo, al servicio de los municipios y la ciudadanía.