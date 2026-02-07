LaLiga suspende el Rayo Vallecano - Real Oviedo de Primera División

LaLiga ha actuado de urgencia y ha comunicado la suspensión del Rayo Vallecano - Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de Primera División, que debía disputarse este sábado a las 14:00 en el Estadio Municipal de Vallecas. La patronal ha tomado esta decisión debido al mal estado del terreno de juego "con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores". Poco después de que se conociera el anuncio de LaLiga, la plantilla del Rayo Vallecano y su cuerpo técnico han emitido una nota a través de la Asociación de Fútbolistas Españoles (AFE) denunciando la dejadez que han sufrido las instalaciones de Vallecas en los últimos tiempos y señalan: "Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría"

Por su parte, el Real Oviedo ha reaccionado con una nota oficial en la que entiende los motivos de LaLiga para suspender el Rayo - Oviedo, amparados en la salud y la integridad física de los deportistas. Asimismo también muestran su apoyo a la plantilla y al cuerpo técnico del Rayo Vallecano por la situación que atraviesan. No obstante muestra su descontento ya que supone "un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico" al haberse desplazado tanto plantilla como aficionados hasta Madrid.

ESTE ES EL COMUNICADO DE LALIGA

Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía disputarse entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas este sábado 7 de febrero a las 14 horas.

La decisión se adopta al comprobarse que, en el momento actual, el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.

Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario.

Durante todo este proceso, LALIGA ha estado monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo.

Tanto el club como LALIGA han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento. Sin embargo, la evolución del estado del terreno de juego y la previsión meteorológica para la jornada de hoy, con continuidad de lluvias, no permiten garantizar la integridad de los futbolistas, por lo que se ha considerado necesaria la suspensión del partido.

De conformidad con la normativa vigente, se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro.

El Rayo Vallecano denuncia la dejadez de Vallecas

Los futbolistas de la primera plantilla del Rayo Vallecano, con el respaldo del cuerpo técnico, queremos trasladar de manera clara, conjunta y responsable, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), una serie de hechos que consideramos necesario exponer por el bien del club.

1. Afición

La afición del Rayo Vallecano es un pilar fundamental y uno de los mayores activos del club. Su fidelidad, compromiso y apoyo constante, independientemente de las circunstancias, es digna de admiración. Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración, acorde a lo que representa para la identidad y la historia del Rayo Vallecano.

2. Ciudad Deportiva

Durante la pretemporada, la plantilla estuvo cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos, viéndonos obligados a salir de las instalaciones para poder hacerlo en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo.

Esta situación, prolongada en el tiempo, afectó de manera directa al trabajo diario, a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División.

Meses más tarde, y debido a la climatología, no se pudo entrenar en nuestro campo de entrenamiento, teniendo que buscar una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva.

3. Estadio de Vallecas e instalaciones

En el último mes, el estado del césped del Estadio de Vallecas ha sido claramente deficiente, una situación que se ha ido agravando con el paso de las semanas y que ha quedado reflejado tanto en partidos anteriores como en la situación vivida hoy, a pocas horas de disputar un nuevo encuentro oficial.

Un terreno de juego inestable e impracticable que ha obligado al equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva.

Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría.

A esta situación se suman deficiencias en las instalaciones que usamos a diario, como la falta de agua caliente en las duchas en determinados días, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División para un correcto desempeño profesional.

Queremos subrayar que todos estos puntos han sido trasladados previamente a la presidencia del club en diferentes ocasiones. Sin embargo, las soluciones prometidas y las explicaciones recibidas hasta el momento no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más, ya que vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo.

Este comunicado no busca generar conflicto ni desviar la atención del partido que disputamos este sábado, cuya importancia deportiva asumimos con total profesionalidad y compromiso. La plantilla y el cuerpo técnico estamos plenamente centrados en competir y en defender el escudo del Rayo Vallecano, siendo conscientes de que somos los máximos responsables de la situación deportiva actual.

Precisamente por ese compromiso, consideramos que ha llegado el momento de expresar de forma pública que esta situación debe cambiar. Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División.

Confiamos en que este comunicado sirva para avanzar y mejorar, en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición.

Por último, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a AFE por el trabajo constante y comprometido que realiza, así como por estar siempre pendiente del bienestar y la defensa de los derechos laborales de los futbolistas.

Enfado del Real Oviedo por la decisión de LaLiga

Tras conocerse la suspensión oficial del partido Rayo Vallecano – Real Oviedo, previsto para hoy a las 14:00 horas en el Estadio de Vallecas, el Real Oviedo comunica lo siguiente:

1. El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

2. Asimismo, el Real Oviedo reconoce que los organismos competentes hayan priorizado la integridad física y la seguridad de los futbolistas, principios irrenunciables que deben prevalecer en cualquier circunstancia dentro de la práctica deportiva profesional.

3. No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro.

4. En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades. En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas.