Vallecas estalla: "Presa vete ya"
El rayismo explita tras la suspensión del Rayo-Oviedo y piden la inhabilitación de su presidente
La afición del Rayo Vallecano mostró este sábado su profundo malestar institucional tras la suspensión del partido de la jornada 22 de LaLiga frente al Real Oviedo debido al pésimo estado del césped del Estadio de Vallecas, una problemática que se ha convertido en símbolo del desencanto generalizado con la directiva.
Bajo una lluvia persistente y con cánticos como “Presa, vete ya”, cientos de aficionados se congregaron en los alrededores del estadio para exigir la inhabilitación de Raúl Martín Presa, presidente y máximo accionista del club, al que responsabilizan directamente de la situación que atraviesa la entidad franjirroja.
El detonante: un césped inservible y una crisis acumulada
LaLiga decidió suspender el encuentro con el Oviedo apenas horas antes de su inicio después de determinar que el terreno de juego no reunía las garantías necesarias para la integridad física de los jugadores, a pesar de que el club había intentado un cambio completo del césped días antes.
Esta decisión fue la “gota que colmó el vaso” para muchos seguidores, que llevan tiempo criticando el mantenimiento deficiente de las instalaciones, el estado de la Ciudad Deportiva y la gestión general del club en una temporada en la que el equipo, además, pelea por no descender.
Exigencias de la afición
En un comunicado y mediante intervenciones de representantes de grupos de peñas, como Raúl Díez, el rayismo reclamó medidas contundentes: la inhabilitación de Presa y una intervención de LaLiga en la gestión del club. Según los manifestantes, la gestión actual ha llevado al club a un estado de abandono institucional que supera lo deportivo y pone en riesgo incluso la celebración de futuros encuentros en Vallecas.
Además de la protesta, se manifestó solidaridad con los seguidores del Real Oviedo, muchos de los cuales ya se encontraban desplazados a Madrid y se vieron afectados por la cancelación del partido.
Un problema estructural
La protesta de hoy no surgió de la nada: múltiples voces dentro y fuera de la afición habían señalado previamente la dejadez de las instalaciones, la falta de mantenimiento regular y una crisis institucional acumulada que, en opinión de muchos, ha convertido al club en un referente de mala gestión en el fútbol español.
Mientras tanto, la directiva del Rayo aún no ha emitido una respuesta pública detallada a las exigencias de los aficionados, y la posibilidad de que el próximo partido ante el Atlético de Madrid tampoco pueda disputarse con garantías empieza a generar preocupación entre la masa social y los estamentos deportivos.
