El Real Oviedo, furioso tras la suspensión en Vallecas, reclama la victoria contra el Rayo en los despachos

El Real Oviedo ha expresado su profundo malestar tras la suspensión del partido de LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano, programado para este sábado en el Estadio de Vallecas, debido al mal estado del césped. La decisión, tomada por LaLiga apenas cuatro horas antes del inicio previsto del encuentro, ha provocado una fuerte reacción institucional en el club asturiano, que ahora estudia solicitar que se le concedan los tres puntos por incumplimiento del reglamento por parte del equipo local.

LaLiga suspendió el duelo después de verificar que el terreno de juego “no reúne las garantías necesarias para celebrar el partido con seguridad”, una resolución que se produjo cuando la expedición del Oviedo, afición y plantilla, ya se encontraban en Madrid. La decisión fue justificada oficialmente para salvaguardar la integridad física de los futbolistas.

Respuesta institucional del Oviedo

En un comunicado oficial, el Real Oviedo manifestó su “profundo malestar por el grave contratiempo generado” y la “alteración sustancial” de la disponibilidad de sus jugadores, algo que consideran que afecta directamente al rendimiento deportivo del equipo en la lucha por la permanencia. El club anunció que estudiará y ejercitará todas las acciones reglamentarias procedentes ante los organismos pertinentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar competitividad equitativa en la competición.

Aunque el club azul expresó solidaridad con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo, también criticó que el aplazamiento se produjera tan cerca de la hora del partido, causando perjuicios deportivos, organizativos y económicos, incluyendo el desplazamiento y la logística de los medios y seguidores que habían viajado desde Asturias.

Causas y contexto de la suspensión

El choque fue suspendido debido al mal estado del césped del Estadio de Vallecas, un problema que se ha convertido en recurrente para el club madrileño. A lo largo de la semana, el Rayo intentó sustituir completamente el césped, pero las continuas lluvias impidieron que el nuevo tapiz alcanzara las condiciones óptimas para el partido.

Además, esta decisión se produce tras semanas de quejas de los propios jugadores del Rayo, trasladadas a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), sobre las malas condiciones tanto del campo de juego como de las instalaciones de entrenamiento en la ciudad deportiva del club.

Repercusiones a corto plazo

El Real Oviedo ahora valora si reclamar que el partido se dé por ganado a su favor, adherido al reglamento que prevé sanciones cuando un club no puede ofrecer un terreno de juego en condiciones reglamentarias. Esta opción aún está por decidirse oficialmente, y podría derivar en un proceso ante los comités de competición de LaLiga.

Por su parte, el Rayo Vallecano todavía no ha ofrecido una declaración extensa más allá de reproducir el comunicado oficial de LaLiga y enfrenta crecientes críticas tanto internas como externas por la gestión de sus instalaciones.