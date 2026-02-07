Sevilla - Girona y Cádiz - Almería, suspendidos por alerta meteorológica en Andalucía

¡Vaya papelón de LaLiga este sábado! El Sevilla FC – Girona FC y el Cádiz CF – UD Almería han sido suspendidos por la alerta naranja meteorológica que hay decretada en gran parte de Andalucía. A solo unas horas de que se disputen ambos encuentros ya con confirmación oficial por parte de LaLiga, se da por hecho que ni el Ramón Sánchez Pizjuán ni el Nuevo Mirandilla albergarán fútbol este sábado.

Estos son el segundo y el tercer aplazamiento en el fútbol profesional este mismo sábado. A primera hora de la mañana LaLiga comunicaba la suspensión del Rayo Vallecano – Real Oviedo, aunque en ese caso se debía a que el césped no estaba en condiciones para un partido de Primera División.

No obstante y en los dos casos andaluces es la meteorología la que obliga a la suspensión del Sevilla FC – Girona FC por precaución y seguridad en aras de evitar también los desplazamientos interprovinciales, sobre todo, en el duelo autonómico entre Cádiz y Almería.

A priori ambos duelos se disputarán este mismo domingo a partir de las 16:15 en el Pizjuán y de las 18:30 en Cádiz según ha informado la Cadena COPE.

Comunicado de LaLiga sobre el Sevilla - Girona y Cádiz - Almería

Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente.

Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes.

Mestalla y Ciutat de València, los primeros afectados

Evidentemente y desde la trágica DANA que azotó gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024, las medidas de seguridad por este tipo de riesgos meteorológicos se han maximizado.

De hecho en esta misma temporada de Liga ya se han aplazado dos partidos por este motivo, ambos, precisamente en València. El primero fue el Valencia CF – Real Oviedo, que debía disputarse el lunes 29 de septiembre y fue aplazado por una alerta roja decretada en la capital del Turia. El duelo entre valencianistas y carbayones se disputó al día siguiente, ese mismo martes.

Noticias relacionadas

El otro caso afectó al otro club de Primera División de la ciudad. El Levante UD vio cómo se tenía que aplazar su derbi autonómico contra el Villarreal CF, programado para el pasado 14 de diciembre, por otra alerta roja provocada por la ‘borrasca Emilia’. Un partido que todavía no se ha celebrado y que lo hará en Orriols a mediados de febrero