Segunda división
El Cádiz-Almería se suspende por los efectos de la borrasca Marta
Los efectos del temporal han provocado también la cancelación del Sevilla FC-Girona FC, previsto para este sábado a las 18:30
Carlos Doncel
La llegada de la borrasca Marta está afectando a buena parte de Andalucía. Hasta tal punto, que el propio Gobierno autonómico ha decidido este sábado a mediodía suspender el Cádiz CF-UD Almería, que estaba previsto que se disputara en el Nuevo Mirandilla a las 21:00.
"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender por motivos de seguridad y protección civil este partido", recoge la instrucción del consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.
Y no es el único encuentro de fútbol profesional cancelado: el Sevilla Fútbol Club y el Girona Fútbol Club, previsto para este sábado a las 18:30, también ha quedado suspendido. Así, está por ver cuándo se puede disputar en el Ramón Sánchez Pizjuán este partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports.
- Los primeros planes del Valencia CF para el mercado de verano
- El Valencia CF fichará un director deportivo especializado en el mercado español
- Pepelu: “Sabiendo que queda una prórroga luego, no podemos gestionar así la jugada"
- Goldman Sachs y la cláusula de riesgo de descenso firmada con el Valencia CF
- Europa, tenéis un 'problema': Jean Montero
- Buenas noticias en el penúltimo entrenamiento con vistas al once ante el Real Madrid
- Ron Gourlay y el recuerdo de Paco Alcácer
- Preocupación máxima en el Valencia CF por la lesión de 'Rubo' Iranzo