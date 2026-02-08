El Girona ficha al recambio de Ter Stegen

El Girona FC tiene muy avanzada la incorporación del portero Rubén Blanco, según coinciden distintos medios de comunicación, para cubrir la baja de Marc-André ter Stegen, que se lesionó en el último partido ante el Real Oviedo. El club todavía no ha hecho oficial la operación, pero el acuerdo está prácticamente cerrado.

Ter Stegen sufrió un problema físico durante el encuentro frente al conjunto asturiano que le obligó a abandonar el terreno de juego y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante un periodo prolongado, dejando al Girona con una necesidad urgente de reforzar su portería. Ante ese escenario, la dirección deportiva se ha movido con rapidez para encontrar una solución inmediata.

El elegido es Rubén Blanco, guardameta de 30 años y actualmente sin equipo, una circunstancia que ha permitido al Girona avanzar en la operación pese a encontrarse fuera del mercado de fichajes. Su experiencia en Primera División y en competiciones europeas, especialmente durante su etapa en el Celta de Vigo y posteriormente en el Olympique de Marsella, ha sido clave en la decisión.

Rubén Blanco, en su última etapa en LaLiga. / EFE

Rapidez en el movimiento

A la espera de que el club comunique oficialmente la llegada del jugador, la previsión es que Rubén Blanco pueda incorporarse en breve a los entrenamientos a las órdenes de Míchel y estar disponible para los próximos compromisos. De confirmarse, el Girona cerraría así una incorporación estratégica para suplir la ausencia de Ter Stegen y afrontar con mayores garantías el exigente tramo final de la temporada.