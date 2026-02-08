¿Cuándo se jugará el Rayo Vallecano-Real Oviedo?

El encuentro de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 23 del campeonato, no pudo disputarse el pasado sábado 7 de febrero debido al insuficiente estado del césped del Estadio de Vallecas, que no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad tras las intensas lluvias y las obras de replantación realizadas durante la semana.

Vallecas. / UEFA

LaLiga tomó la decisión de aplazar el partido pocas horas antes del inicio, una medida comunicada oficialmente para salvaguardar la integridad física de los futbolistas luego de constatar que el terreno de juego “no reunía las garantías necesarias para la celebración del encuentro”.

Hasta la fecha no se ha anunciado oficialmente una nueva fecha de disputa por parte de LaLiga ni de los clubes implicados. Tanto el Rayo como el Oviedo, y la propia patronal, han confirmado que la suspensión fue técnica, pero la reprogramación del duelo sigue pendiente de decisión.

El aplazamiento ha generado dudas entre los aficionados sobre qué ocurrirá con las entradas y cuándo podrá recuperarse el choque, especialmente por la apretada agenda de partidos en lo que resta de temporada. Según la información disponible, las entradas podrán conservarse para la nueva fecha o solicitar el reembolso en los plazos que establezca el club local una vez se oficialice el día y hora del partido.

Noticias relacionadas

Ahora... a esperar

LaLiga deberá fijar una nueva fecha de disputa que encaje en el calendario de ambos equipos, teniendo en cuenta compromisos ligueros y otras posibles citas oficiales (como competiciones de copa o compromisos televisivos). Por ahora, la reprogramación no ha sido anunciada oficialmente, aunque es un tema que tarde o temprano deberá resolverse en coordinación con los dos clubes.