Novedad en la lista de convocados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia CF

El Real Madrid ha anunciado este domingo la lista de convocados para el encuentro de la jornada 23 de LaLiga EA Sports frente al Valencia CF (21:00 h en Mestalla), marcada por la vuelta de jugadores importantes en defensa y la ausencia de figuras destacadas en ataque debido a lesiones y sanciones.

Vuelven Rüdiger, Carvajal y Trent Alexander-Arnold

Una de las noticias más relevantes de la convocatoria es el regreso de Antonio Rüdiger, ausente desde finales de enero por molestias en la rodilla, que vuelve a entrar en la lista tras entrenar con normalidad esta semana. También repiten con el grupo Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

La convocatoria oficial del club incluye, entre otros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre.Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger, Dean Huijsen y David Jiménez; Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Cestero; Kylian Mbappé, Gonzalo, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

Bajas sensibles en ataque

Sin embargo, el Madrid encara el choque con importantes ausencias en el frente ofensivo. El brasileño Vinícius Júnior no puede jugar tras ser sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, y tanto Jude Bellingham como Rodrygo Goes siguen fuera por lesión, lo que obliga al técnico a buscar alternativas creativas en el ataque.

Vinicius terminó viendo la amarilla contra el Rayo tras intentarlo en varias ocasiones / AP

Estos contratiempos plantean un reto para el conjunto blanco en Mestalla, especialmente en su intento por mantener la racha de victorias y seguir presionando al FC Barcelona en la lucha por el título de liga.

Opciones tácticas para Arbeloa

La presencia de Rüdiger y Trent en la convocatoria ofrece más flexibilidad defensiva, mientras que la falta de piezas ofensivas habituales podría abrir la puerta a protagonismos inesperados para jóvenes como Mastantuono o jugadores creativos como Arda Güler y Dani Ceballos. La expedición madridista aterrizó en Valencia con la firme intención de sumar los tres puntos a pesar de las dificultades, afrontando un duelo tradicionalmente exigente en Mestalla y un ambiente siempre hostil.